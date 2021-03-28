كاسبرسكي: 21% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يسمحون للتطبيقات بالوصول إلى الميكروفونات أو الكاميرات

المصدر: دبي - البيان

أظهرت نتائج دراسة عالمية أجرتها كاسبرسكي وشملت 15.000 شخص أن 21% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يمنحون لمختلف التطبيقات والخدمات الإذن بالوصول إلى الميكروفون أو كاميرا الويب على هواتفهم المحمولة، ومع ذلك، تبيّن من الدراسة أن الوعي العام بالأمن المرتبط باستخدام كاميرا الويب مرتفع بصورة إيجابية، إذ يشعر 60% من المستخدمين المشاركين في الدراسة بالقلق من إمكانية أن يتلصّص شخص ما عليهم عبر كاميرا الويب، و61% من إمكانية القيام بذلك عن طريق البرمجيات الخبيثة. وتشير هذه النتائج إلى احتمال أن يُظهر المزيد من المستخدمين حرصاً أكبر على المبادرة إلى حماية تقنياتهم في المستقبل أثناء تكيّفهم مع العمل عن بُعد ومع الدور الذي تلعبه تطبيقات التنسيق والاتصال في إنجاز العمل.

وأدى الاعتماد على اجتماعات الفيديو خلال العام الماضي إلى نمو هائل في استخدام تطبيقات مثل مايكروسوفت تيمز، الذي نما استخدامه في يونيو 2020 بنسبة 894% مقارنة بمستوى استخدامه الأساسي في فبراير 2020. كما تسبب هذا الأمر في حدوث نقص عالمي في واردات المصنّعين من كاميرات الويب جرّاء الزيادة الهائلة في الطلب عليها.

ومن المفهوم أن يسمح المستخدمون لهذه التطبيقات، التي تساعدهم على التواصل تلبية لاحتياجات العمل والاحتياجات الاجتماعية والترفيهية، بالوصول إلى الميكروفون والكاميرا في أجهزتهم المحمولة. وعملت هذه التطبيقات بوصفها أدوات مساعدة ساهمت في إثراء جهود التحوّل الرقمي التي فاجأت الجميع، ما أدّى إلى سماح 27% من المستخدمين الذين تتراوح سنهم بين 25 و34 عاماً، بوصول التطبيقات دائماً إلى الميكروفون والكاميرا، وذلك وفقاً لدراسة كاسبرسكي. وقلّت هذه النسبة بين الفئات العمرية الأكبر سناً، حتى أن 38% من المشاركين الذين تبلغ سنهم 55 عاماً أو تزيد، قالوا إنهم لا يمنحون التطبيقات والخدمات إمكانية الوصول تلك.

وتتمثل أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين الحذر الكافي والاستمرار في الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة، في أن ينظر المستخدمون في التطبيقات والخدمات وأذونات الوصول التي تطلب الحصول عليها. فمثلاً، من الطبيعي أن يطلب تطبيق خاص بمكالمات الفيديو الحصول على إذن وصول إلى الكاميرا، ولكن إذا طلب تطبيق ليست لديه أية وظائف تتطلّب الوصول إلى الميكروفون، فقد يكون من الأفضل التحقّق من أذونات الوصول التي يشتمل عليها.

ولا يدرك كثير من الناس بصورة تلقائية بروتوكولات الأمن المتعلقة باستخدام كاميرا الويب وعمليات الأمن الرقمي، وفقاً لمارينا تيتوفا رئيس قسم تسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي، التي رأت مع ذلك وجود توجّه إيجابي قوي لرفع الوعي بشأن الأمن على الإنترنت ومعرفة التهديدات المحتملة. وتقدم كاسبرسكي النصائح التالية للمستخدمين لتعزيز الشعور بالأمن أثناء استخدام كاميرات الويب:

1. استثمر في غطاء كاميرا ويب بسيط ومخصّص لتوفير راحة البال عند عدم الاستخدام.

2. استخدم حلاً أمنياً فعّالاً يتيح حماية متقدّمة ويغطي أجهزة متعددة بينها أجهزة الحاسوب الشخصي وأجهزة Mac والأجهزة المحمولة العاملة بالنظامين Android وiOS. ويمكن للحلول الأمنية حمايتك من الوصول غير المصرح به إلى الميكروفون.

3. تحليل التطبيقات الموجودة على جهازك والتحقق من تلك المسموح لها حالياً بالوصول إلى كاميرا الويب أو الميكروفون، وإزالة أذونات الوصول غير الضرورية.

4. للتعمق أكثر في الخصوصية عبر الإنترنت على الشبكات الاجتماعية، نوصي باستخدام مدقق الخصوصية Privacy Checker، الذي يُعدّ أداة بسيطة تصف كل إعداد في أية شبكة اجتماعية وتقدم نصائح حول كيفية إعدادها لمستويات مختلفة من الخصوصية على مختلف المنصات.

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