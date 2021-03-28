لجنة بالوطني الاتحادي تناقش سياسة وزارة الاقتصاد بشأن السياحة

المصدر: وام

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: مروان عبيـد المهيـري مقرر اللجنة، وأسامة أحمـد الشعفـار، وعائشــة راشد ليتيـم، وعائشـة رضـا البيـــرق، والدكتورطارق حميـد الطايـر، وميرة سلطان السويدي.

وقال العابدي إن اللجنة بدأت مناقشة الموضوع بعد الاطلاع على التقارير والمعلومات ذات الصلة بقطاع السياحة وجهود الجهات المعنية بزيادة نمو هذا القطاع وتطويره وستعقد اللجنة خلال اجتماعاتها القادمة لقاءات مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية بقطاع السياحة في الدولة، بهدف الاطلاع على جهودها وتبادل الآراء بشأن التحديات التي تواجه هذا القطاع وبحث الحلول المناسبة لتنشيط السياحة.

وأضاف أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهود الوزارة للاستفادة من معرض اكسبو 2020 وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

وأوضح العابدي أن اللجنة ناقشت اليوم خطة عملها الرقابية للدور الحالي وتم اقتراح تبني موضوعين ووضع محاورهما تمهيداً لرفعهما إلى المجلس لاستكمال إجراءات الموافقة على مناقشتهما.

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