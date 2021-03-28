دبي تعيد الثقة والانتعاش لقطاع المعارض

المصدر: دبي ــ بشار باغ

رسخت دبي مجدداً ريادتها عالمياً، في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى من خلال نجاحها الباهر، خلال الفترة الماضية في استئناف الفعاليات الدولية على أرض الواقع، مع الحرص التام على الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وأعادت بذلك الثقة لهذا القطاع ومهدت الطريق نحو تعافيه بالكامل، لمواصلة لعب دوره الأساسي كمحفز اقتصادي.

وتوقع مسؤولون ومديرو شركات عاملة في صناعة المعارض والمؤتمرات رصدت «البيان» آراءهم أن تشكل الفعاليات الهجينة، التي تدمج الحضور الافتراضي والمباشر، أبرز ملامح الواقع الجديد للقطاع، خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاعتماد الكبير على قنوات الاتصال والاجتماعات الرقمية، شكل بديلاً فعالاً في ظل القيود، التي فرضتها الجائحة، لكنه لم يلغِ الحاجة الماسة إلى الحضور الفعلي والتواصل المباشر، وهو ما تجسد بكل وضوح في نجاح الفعاليات الكبرى، التي نظمتها دبي على أرض الواقع، والتي أكدت رغبة الشركات في التواصل المباشر مجدداً.

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