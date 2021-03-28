«إمبريال أفينيو» يدخل مرحلة الإنجاز الأخيرة

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

دخل مشروع «إمبريال أفينيو» في وسط داون تاون دبي، مراحل إنجازه الأخيرة، لينجح في تجاوز عراقيل، طالت عمليات التشييد في وقت سابق.

ورصد «البيان الاقتصادي» عمليات البناء في المشروع، الذي تتجاوز تكلفته 1.5 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة 95.6 ألف قدم مربعة، ويبلغ ارتفاعه 192 متراً، ويتألف من 50 طابقاً، تضم 424 شقة، و5 طوابق مخصصة لمواقف السيارات. ويراعي المشروع السكني في تصميمه توفير مساحات أكبر للعيش، ويضم وحدات سكنية متنوعة، من بينها منازل من طابقين (بنتهاوس) وفيلات في مستوى البوديوم، تترافق مع غرف معيشة فخمة، وتقوم بتطوير المشروع شركة شابورجي بالونجي (SP) إنترناشيونال للتطوير العقاري، ويعد مشروعها أول مشروع تقوم الشركة بتنفيذه خارج الهند.

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