بدء تداول عقود «مربان» الآجلة في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - وام

يبدأ غداً تداول عقود خام مربان الآجلة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على «FOB» على أن يكون التسليم من ميناء الفجيرة.

وسيتم تسعير خام مربان كعقد تسليم لمدة شهرين في المستقبل كباقي مؤشرات أسعار النفط العالمية، ويمتلك مربان رواجاً وجاذبية شعبية كبيرين في الأسواق العالمية والآسيوية وتستخدمه أكثر من 60 مصفاة في أنحاء العالم.

ويعزز مربان مكانة «أدنوك» كمورد موثوق للطاقة عالمياً ويتميز بإنتاج مستمر وإمدادات مستقرة، وتسمح «أدنوك» لعملائها بالتداول الحر لجميع خامات النفط. وتعد العقود الآجلة لخام مربان، قصة نجاح جديدة لـ«أدنوك».

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