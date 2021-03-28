استطلاع «البيان»: تأييد إصدار بوالص تأمين «كوفيد 19» للسفر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهر استطلاع البيان الأسبوعي، تأييد إصدار بوالص تأمين خاصة بمخاطر «كوفيد 19» كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج، في وقت يطلب فيه مزيد من البلدان حول العالم تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بالفيروس.

ورداً على سؤال الاستطلاع ومفاده «هل تؤيد إصدار وثائق تأمين خاصة بـ «كوفيد 19» كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج»، أبدى 63.9 % من المشاركين على حساب البيان الرسمي في «تويتر» تأييدهم إصدار وثائق تأمين خاصة بالفيروس كأحد متطلبات السفر إلى الخارج، في الوقت الذي رفض الاقتراح 36.1 % منهم.فيما أكد 60 % من المستجيبين في الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني، تشجيعهم لطرح وثائق تأمين خاصة بـ«كوفيد 19» كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج، بينما أجاب 40 % أنهم ليسوا مؤيدين.

وأكد نادر قدومي، مدير عام شركة «البحيرة الوطنية» للتأمين، أن السفر إلى بعض الدول بات بحاجة إلزامية إلى تأمين سفر يغطي علاج «كوفيد 19» قبل التقدّم للحصول على تأشيرة، وقال إن شركات التأمين المحلية مطالبة بـ«التعايش» مع المتطلبات الجديدة بهدف تسهيل حركة السياحة والسفر من وإلى دولة الإمارات.

وأفاد قدومي بأن كل وثائق السفر الصادرة عن الشركة تغطي حالات «كوفيد 19» حسب المتطلبات ضمن خطة تأمين شاملة تقدم خدماتها للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لدى شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إن التوجّه بين دول العالم نحو إصدار وثائق تأمين خاصة بـ«كوفيد 19» أصبح في تزايد مستمر كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج.

وذكر أن جميع دول العالم أصبحت تتحمل أعباءً إضافية إلى جانب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، ما يعزز ضرورة الاستعانة بشركة التأمين لتغطية «كوفيد 19» ضمن الأمراض المغطاة في وثائق التأمين الصحي، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تخلق فرصاً كبيرة لشركات التأمين.

يذكر أن قيمة سوق التأمين ضد مخاطر «كوفيد 19» أثناء السفر تدور بين 30 و40 مليار دولار سنوياً. وعالمياً، يغطي تأمين «كوفيد 19» عادةً علاجاً بما تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، ويمكن أن تشمل تكاليف فحص «كوفيد 19» وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي وغيره.

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