ريادة إماراتية عالمية في إصدار العملات الرقمية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن الإمارات تُعد رائدة عالمياً في مشروعات إصدار العملات الرقمية عن البنوك المركزية، حيث كانت من أوائل الدول القليلة على مستوى العالم التي بدأت بالفعل في بحث إمكانية تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع. وذكرت الشبكة أمس في تقرير عن الآفاق المستقبلية الممكنة لمشروعات إصدار البنوك المركزية في مختلف دول العالم للعملات الرقمية، أن الإمارات، السويد، تايلاند، الصين وهونغ كونغ هي فقط على مستوى العام التي اتخذت خطوات فعلية ملموسة صوب إصدار العملات الرقمية من البنوك المركزية. وأوضحت أن هذه الدول سبقت الولايات المتحدة والنرويج اللتين تترددان كثيراً في هذا الشأن، علماً بأن النرويج تُعد حالياً أكثر دولة لا نقدية في العالم، حيث لا تُشكل المدفوعات الرقمية سوى 4% فقط من إجمالي المدفوعات الرسمية التي تجري في النرويج، فيما تُسدد نسبة الـ96% المتبقية عبر البطاقات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية.

وتابعت أن المصارف المركزية لكلٍ من الإمارات، الصين، هونغ كونغ وتايلاند، قد بحثت في ديسمبر الماضي إطلاق مشروع لعملة رقمية عابرة للحدود بين هذه الدول.

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