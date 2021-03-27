بیزنت للاستشارات تطلق خدمات إضافية الشهر المقبل

المصدر: دبي – البيان

أعلنت بیزنت للاستشارات المؤسسة المتخصصة في دبي بمجال الاستشارات الإداریة ودراسات الجدوى الاقتصادية واستشارات تطویر المشاریع، عن إتمام الاستعدادات لإطلاق خدماتھا الإضافية الجدیدة في السوق الإماراتي ابتداء من الشھر المقبل، من خلال تقدیم خدمات مبتكرة في مجال الاستشارات والدراسات الإعلامیة، تتوافق مع متطلبات أصحاب المشاریع والشركات في الدولة، وتأتي ھذه الإضافة كخطوة لتعزیز مكانة بیزنت في السوق بعد نجاحھا في تقدیم خدماتھا الخاصة لأصحاب المشاریع العقاریة والمطورین.

وصرح إسماعیل الحمادي المؤسس والرئیس التنفیذي لبیزنت للاستشارات، التي تتخذ من دبي مقراً لھا، أن التطور السریع الذي یشھده مجال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتسویق الحدیث إلى جانب حدة المنافسة بین الشركات في ظل الأزمة الصحیة العالمیة الحالیة، تستدعي التفكیر في ایجاد خطط إعلامیة ممنھجة ومدروسة وحلول تسویقیة فعالة ومجدیة لمجابھة ھذه المنافسة وتجاوز آثار الأزمة، ومن بین تلك الحلول خلق آلیة عمل مبتكرة للتسویق وصناعة المحتوى وتطویره وفق متطلبات الساحة التكنولوجیة الحدیثة.

وقال الحمادي، إن الإقبال على ھذا النوع من الصناعة بات مطلوباً بشكل كبیر في السوق المحلي على خلفیة تزاید حجم الشركات في المنطقة والتطور الكبیر للتكنولوجیا الذي أصبح یغطي كافة جوانب الحیاة في الوقت الحاضر بما في ذلك جمیع المجالات التي لھا صلة بإدارة المشاریع الجدیدة وتطویرھا وتوسیع الأعمال، مضیفاً ھذا ما فرض علینا البحث عن طرح باقة خدمات متنوعة في مجال الاستشارات الإعلامیة تشمل استشارات لصیاغة محتوى مقنع ومبتكر لترسیخ العلامة التجاریة وإعطائھا دفعاً قویاً ونمطاً جدیداً یتماشى مع متطلبات الإعلام الجدید لتوسیع قاعدة العملاء، وطرح حلول تسویقیة مبتكرة، وصیاغة خطط ترویجیة تھدف إلى رفع مستوى أعمال الشركات وترسیخ سمعتھا في السوق للانتقال بھا إلى المستوى الآخر، والتخطیط الإعلامي للمؤسسات الناشئة بھدف تطویر وتسویق خدماتھا ونشاطاتھا وإیصالھا للجمھور.

وأضاف الحمادي بناء على علاقاتنا القویة في السوق، وخبرتنا في مجال العقار والتعامل الیومي مع مختلف الشركات العقاریة والمطورین، ارتأینا أن نعمل على تطویر ھذا المفھوم وتطویر خبراتنا وقدراتنا ببیزنت للاستشارات في خدمة رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمشاریع، والمستثمرین والعملاء في القطاع العقاري على نحو یحقق للجمیع وفراً في الجھد والوقت والتكالیف.

وأوضح الحمادي، أن دورھا یقوم على تقدم النصح لھم حول مختلف الخطط والدراسات الإعلامیة حسب نوعیة المشاریع والإستثمارات والحلول المبتكرة المتناسبة معھا، كما نھدف كذلك إلى تعزیز مجال الاستشارات الإعلامیة وخدمات التسویق في الدولة، بالإضافة إلى توسیع مجموعة الخبرات التي تمتلكھا بیزنت للاستشارات لترسیخ مكانتھا في السوق وتعزیز انتشارھا لتحقیق الأھداف المتوافقة مع خطط دبي التنمویة وعلى رأسھا خطة دبي 2040 «.

و»بیزنت للاستشارات ) مؤسسة متخصصة في تقدیم استشارات إدارة المشاریع وتطویرھا، خدمات متابعة المعاملات، استشارات الجودة والمعایرة والتقییس، الاستشارات والدراسات الإعلامیة، استشارات ودراسات إداریة، استشارات ودراسات الجدوى اقتصادية، خدمات وإدارة المشاریع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز