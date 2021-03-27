«بن غاطي» تطلق مسابقة لتصوير عقاراتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بن غاطي للتطوير العقاري» عن إطلاق مسابقة فنية للدخول على سحوبات للفوز بجوائز مالية وعينية مقابل تصوير أحد عقاراتها ونشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وتعد المسابقة فكرة تسويقية مبتكرة هي الأولى من نوعها في الإمارات. وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي للشركة: إن المسابقة تستهدف الترويج لمشروعات الشركة وإبراز تصميماتها الفريدة واللون البرتقالي الذي يميز بناياتها، فيما يصل إجمالي قيمة الجوائز نحو 50 ألف درهم.

وأضاف أن هناك 3 شروط بسيطة للمشاركة في المسابقة، الخطوة الأولى: اختيار أحد مباني «بن غاطي» في واحة دبي للسيلكون، ويمكن البحث عبر موقع جوجل فبمجرد كتابة «بن غاطي» ستظهر 6 مبان للشركة في المنطقة.

أما الخطوة الثانية تتمثل في التقاط الصور للمبنى مع الحرص على إظهار جمال المبنى والإبداع في التصميم، ويمكن تصوير المبنى لحاله أو مع أشخاص، أو سيارات، أو حيوانات أليفة، طالما تظهر روعة المبنى في الصور الملتقطة.

وأشار بن غاطي، إلى أن الخطوة الثالثة تستوجب مشاركة الصورة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» والإشارة إلى حساب بن غاطي «@Binghatti»، إضافة إلى إضافة هاشتاج «#BinghattiArt» والتأكد من أن الحساب عام للمشاركة.

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