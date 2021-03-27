«حول الإمارات» تفتتح فرعها الثالث في العين

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «حول الإمارات» للمفروشات المنزلية فرعها الثالث بمدينة العين في «العين مول». يمتد الفرع الجديد على مساحة 4400 متر مربع مما يجعله أكبر فروع «حول الإمارات» في مدينة العين باستثمار 5 ملايين درهم. ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية النمو التي تنتهجها «حول الإمارات» لتوسيع انتشارها وتعزيز حضورها في المنطقة.

وقال محمد كتاوالا، المدير المالي في مجموعة «حول الإمارات» يعد افتتاح فرعنا الثالث في العين لحظة سعيدة وفخراً لنا، خصوصاً قبل شهر رمضان المبارك. يأتي هذا فقط لإثبات الحب والدعم الذي نتلقاه من عملائنا ونعيد هذا الحب من خلال جهد مستمر لتكون فروعنا قريبة قدر الإمكان منهم، وتقديم أثاث واكسسوارات عالية الجودة وبأسعار معقولة وقيّمة. نتطلع إلى الترحيب بسكان العين لاستكشاف أحدث مجموعاتنا والاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية.

وتتطلع «حول الإمارات» من خلال فرعها الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها التي تتميز بتصاميم حصرية بأفضل الأسعار التنافسية ذات قيمة شراء عالية. ويمتد على مساحة 4400 متر مربع ويقدم مجموعة واسعة من أنماط التصاميم والأقمشة والألوان الحديثة، مما يميز العلامة التجارية في مجموعتها المعاصرة المميزة.

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