«دي إتش إل إكسبرس» تُعزز خدمة توصيل الميل الأخير بين دول المنطقة

المصدر: المنامة - البيان

قامت شركة «دي إتش ال إكسبرس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتخاذ مبادرات عدة للاستمرار بخلق طرق مبتكرة تُعنى بعمليات توصيل الميل الأخير، وذلك عن طريق تمكين العملاء من التحكم بطرق استلام وتسليم طرود التجارة الإلكترونية بكل سهولة وأريحية.

وبموجب اتفاقية التعاون المشترك مع شركة «فوديل»، أول مزود لشبكات الاستلام والتوصيل (PUDO) في دول مجلس التعاون الخليجي، ستقوم الشركة بتسجيل وإدارة حسابات التجار المحليين من جميع أنحاء المنطقة عبر منصة «PUDO» الرقمية المتقدمة، وذلك كمواقع استلام بديلة عن خدمة التوصيل للمنازل، حيث تقوم فوديل بربط شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية مع التجار المحليين، مما يسمح للعملاء باختيار الوقت المناسب لاستلام طرودهم من متاجرهم المفضلة، سواءً مقاهي أو محلات السوبر ماركت وحتى متاجر البيع بالتجزئة.

وسيحظى عملاء «دي إتش إل» بخيار تحديد نقاط التوصيل لاستلام شحناتهم، ومن شأن تلك الشراكة الاستراتيجية أن تعمل على تعزيز لوجستيات الميل الأخير ومنح عملاء «دي إتش إل إكسبرس» في المنطقة حلول توصيل سريعة وملاءمة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وقال نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» في المنطقة: لا تزال التجارة الإلكترونية في المنطقة تشهد نمواً سريعاً، ونحن نتوقع أن تستمر على هذا النهج حتى المستقبل القريب. يأتي تعزيز حلول «B2C»، وخاصة عمليات خدمة توصيل الميل الأخير، ليجسد أهمية تلك العمليات بالنسبة لاستراتيجية شركة «دي إتش إل إكسبرس». نحن نسعى دوماً لتحسين تجربة العملاء ودعم الكفاءات عبر التوصيل بسلاسة وبتفعيل أحدث الحلول. وستمكننا شراكتنا مع شركة فوديل من التغلب على أي تحديات في عملية التوصيل، ولا سيما الميل الأخير، وذلك بفضل شبكتها الواسعة من مواقع «PUDO» للاستلام والاسترجاع.

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