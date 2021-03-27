شراكة بين تطبيق «360VUZ» و9 شركات اتصالات في آسيا

المصدر: دبي - البيان

أعلن تطبيق «360VUZ»، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة ومقره دبي، عن عقد شراكة مع 9 شركات مزودي خدمات اتصالات في ماليزيا وإندونيسيا لإطلاق خدمة دفع جديدة ومحتوى عالمي لمستخدمي التطبيق حول العالم. وتعد هذه الشراكة جزءاً من أهداف التطبيق لتوسيع نطاق أعماله في نطاق آسيا، حيث ستشمل دولة سنغافورة وباكستان في ما بعد في المنطقة.

وتتيح خدمة الدفع الجديدة خيار الاشتراك للمستخدمين عن طريق إدخال رقم هاتفهم وإتمام عملية الدفع عبر النقر على «الدفع عبر الهاتف المحمول» لتحصيل المبلغ مباشرة من فاتورة الهاتف المحمول الشهرية الخاصة بهم، ليتسنى لهم الاستمتاع بالتجارب الحصرية للتطبيق، والقيمة المضافة لخدمة VIP، وجمع نقاط قابلة للاسترداد في متجر 360VUZ.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في «360VUZ»: نحن فخورون بإنجازاتنا التوسعية في منطقة آسيا والتي حققناها من خلال تعاوننا مع شركاء مزودي اتصالات استراتيجيين لتقديم محتوى جديد وخدمة دفع في أسواق جديدة. ونهدف دائماً إلى تعزيز تجربة المستخدمين من جميع أنحاء العالم للتنقل عبر تطبيقنا والاستمتاع بالتجارب الحصرية التي يقدمها.

من جهته، قال أنس تنيرة، مدير تكامل الاتصالات في «360VUZ»: تعتمد خطط التوسع الخاصة بخدمة الدفع عبر فواتير الهاتف المحمول على أبحاث السوق التي أجريناها مؤخراً، والتي تحدد أكثر الأسواق الواعدة في المناطق المختلفة من العالم. وقد أظهرت أبحاثنا حصول ماليزيا وأندونيسيا على نتائج واعدة لتوفير أفضل التجارب للمستخدمين، لنبدأ بتقديم خدمة الدفع عبر فاتورة الهاتف المحمول ثم إنشاء محتوى مناسب. ونتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركات مزودي اتصالات في أسواق استراتيجية جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

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