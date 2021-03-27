«إيه تي إس تيرمينلز» ترفع سعتها التخزينية في حرة الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «إيه تي إس تيرمينلز» الهندية المتخصصة في خدمات التخزين وسلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن البحري والجوي والأرضي والتي تتخذ من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة مقراً لها، عن رفع السعة التخزينية من المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود في مرافق الشركة إلى 72 ألف متر مكعب بدلاً من 42 ألف متر مكعب، كاشفة عن إنجاز المرحلة الثالثة من مشروعها التوسعي في حرة الحمرية، وذلك في مؤشر جديد على جودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الهيئة ومكانتها المتنامية كوجهة رئيسية ومثالية للاستثمارات الأجنبية الراغبة بالتوسع بأسواق المنطقة.

وتفقد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، يرافقه عدد من مسؤولي ومديري المنطقة، المرافق الجديدة للشركة الهندية، واطلعوا على المراحل المختلفة لعملية التوسعة الجديدة، والإجراءات المطبقة لعملية التخزين وفق أفضل المعايير العالمية، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه الشركة في سلاسل الإمداد والتوزيع والنقل والشحن، وبالآليات المبتكرة التي تستخدمها في عملية تخزين المواد الكيميائية السائلة ومنتجات الوقود.

وبلغت القيمة الإجمالية لحجم استثمارات «إيه تي إس تيرمينلز» منذ تأسيسها في حرة الحمرية عام 2011 وحتى الآن 55 مليون درهم، وتستعد الشركة في 2022 لإتمام المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروعها التوسعي الذي سيرفع سعتها التخزينية إلى 100.000 متر مكعب من الوقود والمواد الكيميائية السائلة والزيوت النباتية وغيرها، ويتميز المرفق الجديد للشركة من أحواض التخزين باعتماده أحدث المواصفات العالمية، ويدار آلياً بالكامل مع أنظمة مراقبة وتحميل فعالة من الجيل الجديد للخزانات، ونظام قياس الخزان، ونظام آلي لمكافحة الحرائق، ومراقبة أمنية متواصلة على مدار الساعة.

وقال سعود سالم المزروعي: تبرز اليوم الشارقة على وجه العموم وحرة الحمرية على وجه الخصوص كوجهة عالمية للأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث نركز على توفير تجربة متكاملة للمستثمرين على صعيد الخدمات والمبادرات التحفيزية والمزايا التنافسية. ولا شك أن استمرار مشروع توسع «إيه تي إس تيرمينلز» على امتداد السنوات الماضية مؤشر على أننا نسير على الطريق الصحيح لتعزيز ثقة عملائنا ببيئتنا الاستثمارية.

وأكد التزام المنطقة الكامل بتسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لمساعدة المستثمرين على توسعة أعمالهم والارتقاء بها وخدمة عملائهم في أسواق العالم، موضحاً أن البنية التحتية اللوجستية والخدمات النوعية والتسهيلات المتنوعة التي توفرها حرة الحمرية تلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ المستثمرين قرارات توسعة نشاطاتهم في الشارقة.

بدوره قال إفيناش غاندي، المدير العام لشركة «إيه تي إس تيرمينلز»: نحن سعداء بالدعم اللامحدود الذي حظينا به من قبل القائمين على حرة الحمرية والذي كان سبباً من أسباب تهيئة بيئة محفزة لأعمالنا، ومساعدتها على النمو والتوسع، ورغم التحديات التي سببتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أننا نجحنا في تحويل التحدي إلى فرصة وتلبية متطلبات عملائنا في الأسواق المختلفة، لافتاً إلى أن التوسع الجديد للشركة يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها حرة الحمرية لخدمة العملاء المنتشرين في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومنطقة شرق أفريقيا، معتبراً أن الشركة تركز على تعزيز وصولها إلى مختلف أسواق العالم من خلال توسعها الجديد في حمرية الشارقة.

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