بحث فرص الاستثمار بين الشارقة وكوسوفو

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة كوسوفو لدى الدولة، سبل تقوية أطر التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل ورصد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بين الجانبين بما يُعزز العلاقات الثنائية ويدعم مصالح مجتمعي الأعمال.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عوني عريفي سفير كوسوفو لدى الدولة، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل بين الغرفة والسفارة لفتح مجالات تعاون خاصة بقطاعات الزراعة والأغذية وتجارة التجزئة، إلى جانب متابعة أبرز المعارض والفعاليات في البلدين، وأهمية تنظيم ملتقيات مشتركة تجمع رجال الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية وإمكانية التعاون والشراكة بين المستثمرين.

وأكد العويس التزام غرفة الشارقة بتوفير كل التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، مستعرضاً المزايا والحوافز التنافسية الواسعة التي تقدمها الشارقة للشركات الأجنبية، وقال: إن الشارقة تعد وجهة استثمارية مثالية للشركات الكوسوفية، حيث إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون المشترك بينهم ونظرائهم في الإمارة بالعديد من القطاعات مثل التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف سبل جديدة لبناء شراكات طويلة الأمد تخلق منافع متبادلة ونمواً اقتصادياً بين الطرفين بما يخدم الأهداف المشتركة.

من جانبه أكد عوني عريفي رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الشارقة من بوابة الغرفة، ونقلها إلى مستويات وآفاق واسعة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعات ومجالات اقتصادية حيوية، موجهاً الدعوة للمستثمرين الإماراتيين لزيارة بلاده واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، وخصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

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