«إنتر إميرتس موتورز» وكيلاً جديداً لـ «إم جي» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إم جي موتور» عن اختيار «إنتر إميرتس موتورز»، إحدى شركات «علي وأولاده القابضة»، وكيلاً رسمياً جديداً لعلامتها التجارية في الإمارات، وذلك تماشياً مع عملية التوسّع التي تشهدها شبكة وكلاء «إم جي». وتسعى العلامة التجارية من وراء هذا إلى جعل مجموعتها من المركبات التي تحظى بشعبية كبيرة متوفرة لأجل المزيد من العملاء في الدولة بأكبر قدر ممكن.

يبدأ العمل بهذه الشراكة الجديدة بشكل فوري، وهي تأتي في وقت تشهد العلامة التجارية بريطانية المنشأ مبيعات قياسية في الشرق الأوسط. وكانت «إم جي» قد دخلت في 2020 إلى قائمة أول أكبر عشر شركات مبيعاً للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجّلت أكثر من أي وقت مضى أعداداً متزايدة من العملاء الذين قاموا بشراء مركباتها العصرية جيدة التجهيزات والمزوَّدة بتقنيات متطوّرة وتتمتّع بقيمة عالية.

وستقوم «إنتر إميرتس موتورز» بافتتاح صالات عرض في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة خلال الأسبوع المقبل، مع التخطيط لافتتاح مرافق جديدة بنهاية يونيو القادم. وسوف يتوفر الدعم لمبيعات التجزئة عبر خدمات عالية الجودة لما بعد البيع، شاملة الدعم الكامل في مجال الصيانة، والقطع وأعمال تصليح الهيكل، وذلك بفضل استثمار والتزام كبيرين تجاه العمليات الجديدة من قِبَل «إنتر إميرتس موتورز».

وحرصاً على منح راحة البال المستمرّة للعملاء، تم تأكيد عدم تأثّر كافة عقود الضمان والصيانة سارية الصلاحية لمركبات «إم جي» الموجودة حالياً على طرقات الإمارات بهذا التغيير فيما يخصّ الوكيل الجديد، إذ تم نقل كل بيانات العملاء إلى شركة «إنتر إميرتس موتورز»، مما يضمن استمرار تمتّع المالكين الحاليين بأعلى معايير خدمات العملاء.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: لدينا طموحات عالية جداً لعلامة «إم جي» التجارية في الشرق الأوسط، ونحن نبحث منذ مدّة عن وكيل في الإمارات يشاركنا ما لدينا من رؤية ورغبة بالمساعدة في تعزيز نمو العلامة التجارية أكثر. ويسرّنا الدخول بشراكة مع اسم رائد في مجاله من خلال «إنتر إميرتس موتورز» التابعة لمجموعة «علي وأولاده القابضة»، حيث تتمتّع الشركة بخبرة طويلة في قطاع السيارات ولديها الموارد للارتقاء بعلامة «إم جي» التجارية إلى مستوى أعلى.

من جهته، قال محمد علي خلفان الظاهري، المدير العام لشركة «إنتر إميرتس موتورز»: لطالما كانت «علي وأولاده» ملتزمة بالخدمات التي توفرها على المستوى الوطني وضمان الجودة من خلال إبقاء العملاء محور كل ما تقوم به. وتشكّل إضافة «إم جي» إلى مجموعة العلامات التجارية التي نحملها الخطوة التالية في الارتقاء بهذا التقليد العريق الذي نتميّز به وذلك من خلال «إنتر إميرتس موتورز». ونحن نهدف لتعزيز نمو العلامة التجارية عبر التعاون الوثيق مع «إم جي موتور»، وبالارتكاز على شغفنا المشترَك بالتراث العريق والثقة العالية والخبرات التي لا تُضاهى.

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