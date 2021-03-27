إطلاق حملة لتحديث بيانات ملاك العقارات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن إطلاق حملة خاصة لتحديث بيانات الملاك في القطاع العقاري في مختلف مناطق ومدن الإمارة في الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري وحتى يوم 29 مايو المقبل، وذلك بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة.

تهدف الحملة إلى الحفاظ على حقوق الملاك، وتحديث بياناتهم، خصوصاً في ظل وجود بيانات قديمة لم يجر تحديثها منذ زمن طويل، ومنعاً لتشابه الأسماء وما ينتج عنه من تبعات تتسبب في تأخير المعاملات، بحيث يتم ربط اسم المالك مع رقم الهوية الخاصة به لتفادي أي تشابه للأسماء، والتسهيل على جميع المتعاملين مع الدائرة لضمان حقوق جميع الملاك والعاملين في القطاع العقاري في الإمارة. وتستهدف الحملة جميع ملاك العقارات في الإمارة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين من مختلف الجنسيات.

وأشاد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالتعاون الكبير الذي أبدته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة ممثلة برئيسها خميس بن سالم السويدي وكل العاملين فيها لترحيبهم بالفكرة، وتسخير كل الإمكانيات التي تمتلكها الدائرة، وفتحهم لأبواب مجالس الضواحي في مختلف المناطق لاستقبال الملاك من أجل إنجاح الحملة.

وأكد أن دائرة شؤون الضواحي والقرى كانت ولا تزال شريكاً استراتيجياً مهماً في تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، حيث تكاتفت جهودنا وعملنا معاً بروح الفريق الواحد، مما كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة، وساهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري في الإمارة.

من جهته، قال المستشار حميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تحديث بياناتها بما يضمن حقوق ملاك العقارات في الإمارة، والتسهيل عليهم لإدارة ممتلكاتهم والتصرف فيها بكل سهولة ويسر.

وحث جميع ملاك العقارات في الإمارة للتعاون مع الحملة التي تهدف إلى حفظ حقوقهم بالدرجة الأولى، والتوجه إلى مجالس الضواحي في الوقت المحدد لكل منطقة، وإحضار الوثائق والمستندات المطلوبة، مؤكداً أن عملية التحديث مجانية بالكامل فلا يوجد رسوم عليها، ولن تأخذ سوى دقائق من وقتهم، حيث ستجري العملية بكل سهولة ويسر، ودون تعقيدات بهدف خدمة الملاك والحفاظ على حقوقهم من الضياع.

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