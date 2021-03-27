68 % نمو أرباح «آفاق الإسلامية للتمويل» 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن أرباح بقيمة 170.1 مليون درهم خلال 2020 بنمو 68% مقارنة بعام 2019 الذي سجّل صافي أرباح بقيمة 101.4 مليون درهم. جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أنّ زيادة حقوق المساهمين هي الركيزة الأساسية في استراتيجية الشركة، حيث تمّت التوصية بتوزيع أرباحٍ نقدية بنسبة 15%، شرط موافقة مصرف الإمارات المركزي.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي للشركة: حققنا أداءً استثنائياً بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، ونحن مستمرّون باتباع استراتيجيتنا في التركيز على بناء محفظة تمويل قوية، بالإضافة إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تحاكي تطلعات الأفراد والشركات، إلى جانب عقد شراكاتٍ استراتيجية جديدة تعود بالفائدة على العملاء والشركاء معاً.

مع الإشارة إلى أنّ النتائج التي تحقّقت خلال عام 2020 تعود إلى زيادة إيرادات التمويل والرسوم والدخل من الاستثمارات، وأنشطة الخزينة، ونمو كلٍّ من محفظة التمويل ومحفظة ودائع العملاء، والذي بلغ أكثر من الضعفين مقارنةً بعام 2019، بالإضافة إلى إطلاق منتجاتٍ جديدة مبتكرة ومتنوعة.

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