إغلاق ثغرات أمنية في برمجيات شهيرة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في برامج ومنتجات شهيرة مثل «سيسكو» و«موزيلا فايرفوكس» و«أدوبي» ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي إن «سيسكو» أطلقت تحديثات أمنية لعدة منتجات تم فيها إغلاق ثغرات أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة وهجمة حجب الخدمة والوصول إلى صلاحيات أعلى في النظام، ودعا المستخدمين بتثبيت آخر التحديات للمنتجات المتأثرة .

وأضاف إن «موزيلا» أصدرت تحديثات أمنية لمنتجات «فايرفوكس» و«فايرفوكس إي أس أر» و«ثيندربيرد» حيث أغلقت عدة ثغرات أمنية بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ برمجيات خبيثة والوصول إلى معلومات حساسة وتنفيذ هجمات انتحال الشخصية «Spoofing».

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