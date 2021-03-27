3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة الأسواق في أسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي أثر تعرضها لعمليات بيعية من قبل المؤسسات استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، إلى جانب انقضاء الحق في توزيعات الأرباح لبعض الشركات القيادية، في الوقت الذي تخطت السيولة حاجز 5.2 مليارات درهم واستحوذت أسهم 3 شركات على نصفها.

وانخفض سوق دبي 4.16% إلى 2495.51 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي 0.16% عند 5726.61 بضغط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 5.2 مليارات درهم، منها 4.6 مليارات في أبوظبي و639.2 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.16 مليار سهم، موزعة بواقع 797.6 مليوناً في أبوظبي و366.08 مليوناً في دبي، من خلال 21456 صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن تراجع الأسواق جاء بعد انقضاء توزيعات الأرباح لشركة اتصالات في أبوظبي وبنك دبي الإسلامي في سوق دبي، موضحاً أنه على الرغم من ذلك تستمر الأسواق الإماراتية لا سيما أبوظبي بالصدارة على صعيد أسواق المنطقة من حيث الأداء منذ بداية العام.

وذلك نتيجة التفاؤل حيال عمليات التطعيم حيث تعد دولة الإمارات من الدول التي تحظى بأحد أعلى وتيرة تطعيم في العالم، وأن الحياة ستعود تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كوفيد-19، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحسن معدلات النمو ومعاودة فتح جميع الأنشطة التجارية.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 5.64% مع هبوط «دبي الإسلامي» 4.8% و«الإمارات دبي الوطني» 7.6%، فيما تراجع قطاع العقار 4.63% مع انخفاض «إعمار العقارية» 5.48% و«إعمار للتطوير» 5.9% و«إعمار مولز» 6.3% و«ديار» 0.4%، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 1.9% واستقر «داماك».

وهبط قطاع النقل 1.07% مع تراجع «أرامكس» 1.8% و«الخليج للملاحة» 2.8% فيما استقر «العربية للطيران»، وزاد قطاع الاستثمار 0.76% بعد صعود «دبي للإستثمار» 1.9% فيما هبط «سوق دبي المالي» 1.87% و«شعاع كابيتال» 4.77%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 138 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 135.7 مليون درهم، وحقق «بي إتش مباشر» أكبر ارتفاع بنسبة 13.15% تلاه «أجيليتي» 10% ثم «تبريد» 2.94%، فيما كان «الصناعات الوطنية القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% يليه «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بذات النسبة، ثم «الإمارات دبي الوطني» 7.6%.

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 108.9 ملايين درهم، منها 23.1 مليوناً للعرب و85.8 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 108.9 ملايين درهم، موزعة بواقع 24.1 مليوناً للخليجيين و84.7 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي انخفض قطاع البنوك 0.4% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.16%، ونزل قطاع العقار 0.7% مدفوعاً بنزول «الدار» 0.81% بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 1.53%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.48% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما انخفض قطاع الطاقة 0.89% بعد نزول «أدنوك للتوزيع» 0.69% و«دانة غاز» 1.8% فيما استقر «طاقة». وارتفع قطاع الاستثمار 3.4% مع صعود «العالمية القابضة» 3.9% فيما هبط «إشراق» 1.41% واستقر «الواحة كابيتال».

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 1.14 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 938.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 686.8 مليون درهم، وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 13.48%، تلاه «بلدكو» 13.16%، ثم «فودكو القابضة» 0.37%، فيما كان «الوثبة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 4.17% «ايزي ليس» 4.1%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 191.4 مليون درهم، منها 9.35 ملايين للعرب و32.5 مليوناً للخليجيين و149.55 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 191.4 مليون درهم.

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