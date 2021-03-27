1.1 تريليون درهم الودائع الكبيرة في المصارف

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير بأكثر من 20 مليون درهم على نصيب الأسد بنسبة ناهزت 60% من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة حتى نهاية العام الماضي والبالغ قيمتها 1.88 تريليون درهم، وذلك وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف، أن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً استحوذت على نحو 12.2% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.6% من الإجمالي، ووصلت حصيلة الودائع من بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم على نحو 4.8%، ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 مليون لنحو 3.9%، فيما قدرت حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بنحو 7.5%.

20 مليوناً



وسجلت قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم نحو 1.11 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، بانخفاض على أساس سنوي قدر مقارنة بنحو 1.128 تريليون في ديسمبر 2019، وبتراجع على أساس ربعي بنسبة مقابل 1.145 تريليون في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع من 5 ملايين إلى 20 مليوناً ما قيمته 229.22 مليار درهم في ديسمبر الماضي بنمو على أساس ربعي بنحو مقابل 224.19 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة مقارنة بنحو 217.6 مليار درهم.

5 ملايين



وبلغت قيمة الودائع أكثر من مليون درهم وحتى 5 ملايين درهم ما قيمته 238.29 مليار درهم في ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربعي بنحو مقابل 232.9 مليار درهم في سبتمبر 2020، وبنمو على أساس سنوي بنسبة مقابل 220.4 مليون درهم في ديسمبر 2019.

ووصلت قيمة الودائع أكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم لنحو 91.536 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس ربعي بنسبة مقابل 89.94 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو مقابل 86.36 مليار درهم في نهاية 2019.

250 ألفاً

وسجلت الودائع أكثر من 250 وحتى 500 ألف درهم ما قيمته 73.158 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة ربعية بنسبة مقابل 71.99 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2020، وبارتفاع سنوي بنحو مقابل 70.645 مليار درهم في ديسمبر 2019.

ووصلت قيمة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم لنحو 142.34 مليار درهم في نهاية العام الماضي بانخفاض على أساس ربعي بنحو مقابل 143 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبتراجع على أساس سنوي بنسبة مقابل 146.29 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

استحقاق

ووفق توزيع الودائع لأجل حسب تاريخ الاستحقاق، فاستحوذت الودائع التي يصل استحقاقها إلى 3 أشهر على النصيب الأكبر بواقع 461.17 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مرتفعة من 458.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ثم الودائع استحقاق فوق 3 شهور وحتى 6 أشهر بقيمة 172.25 مليار درهم مرتفعة من 163.9 مليار درهم، يليها الودائع استحقاق فوق 6 أشهر وحتى 12 شهراً بقيمة 135.12 مليار درهم منخفضة من 176.4 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الودائع استحقاق يزيد على 12 شهراً لنحو 59.24 مليار درهم متراجعة من 65.47 مليار درهم.

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