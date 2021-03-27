بتوجيهات فقيد الوطن ..«دبي للتطوير» أثرت الإمارة بأيقونات معمارية فريدة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

ساهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في إثراء المشهد المعماري لإمارة دبي، بأيقونات هندسية ومعمارية مميزة زادت من سحر المدينة وهويتها الحضرية ورسّخت تجارب جديدة في العيش والسكن والضيافة.

وذلك من خلال مشروعات «دبي العالمية للعقار»، والتي باتت تعرف لاحقاً بـ «دبي للتطوير»، إذ كان للمغفور له حس فني وجمالي وذائقة عمرانية تقدر التناغم بين المبنى والأفق.

جوهرة الخور

يعد جوهرة الخور درة مشروعات «دبي للتطوير» الذي يقع على خور دبي بمنطقة بورسعيد في ديرة، وتبلغ مساحته مليون متر مربع، ويجمع في تصميمه الهندسي 19 مبنى استثنائياً، متعددة الاستخدامات تضم 123.955 متراً مربعاً من المساحات السكنية و284 عقاراً سكنياً ومركزاً للتسوق، ومكاتب، وقاعات، و65 مرسى، ومرافق ضيافة، أهمها منتجع ريكسوس ويضم 770 جناحاً وغرفة فندقية.

يقع المشروع على مقربة من مطار دبي، ويشتمل على مرافق متنوعة من بينها الرياضية والترفيهية، وجميعها متصلة بمحاور المدينة الرئيسة بأكثر من سبعة أنفاق، وما يقارب 7000 موقف للسيارات. ويعتبر مشروع «جوهرة الخور» من الأيقونات المعمارية المستقبلية في المشهد العمراني على ضفاف خور دبي.

ويعد «جوهرة الخور» مشروعاً متعدد الاستخدامات، ضمن مشاريع تطوير عقاري جديدة عدة شهدتها منطقتا بر دبي وديرة، إلى جانب مبادرات التجديد المهمة، تسهم كلها في تعزيز تطوير المناطق المحيطة.

حلول عقارية

شيّدت «دبي للتطوير» أعمالاً رائعة تضم أكثر من 6000 وحدة سكنية، تقدم حلولاً عقارية شاملة لجميع المراحل المختلفة في رحلة التطوير العقاري، وتضم المباني السكنية قائمة من المشروعات المميزة في دبي وأبرزها:

• میثا بلازا: هو واحد من المباني الممیزة في دبي حیث یتكون من مبنیین كل منهما 10 طوابق، ویقع بالقرب من مدینة الرعایة الصحیة، وتم تسمیته كأفضل تصمیم معماري في دبي في أعوام سابقة.

• برج لطیفة: یعد من أحد المعالم الرئیسیة في التصمیم المعماري، ومن أشهر ناطحات السحاب في دبي وموقعه الممیز أیضاً بالقرب من مركز التجارة. یمكن الوصول للمبنى بسهولة من خلال طریق الاتحاد، خصوصاً مع قربه من إمارتي دبي والشارقة.

وبجانب الوحدات الفاخرة والشقق العلویة الممیزة، یمكنك الاستمتاع أیضاً بالعدید من المرافق الترفیهیة، وتتضمن صالة ریاضیة وحوض سباحة. ویحتوي المبنى على العدید من أماكن إیقاف السیارات لراحتك.

• برج حصة: يقع بالقرب من طريق الاتحاد وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من بحيرة الممزر الجميلة، برج حصة هو موطن لبعض من الشقق وبنتهاوس الأكثر روعة في دبي.

• مبنى همسة: مع تصميم جميل في وسط المبنى مع جيم، حمام سباحة، ساونا هذا العقار تبرز في المناطق المحيطة به. يقع مكان الإقامة هذا على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من مركز برجمان ومحطة المترو.

• ناطحة سحاب بلو تاور: تقع في موقع متمیز على طریق الشیخ زاید، وتعتبر واحدة من ناطحات السحاب المستقبلیة، والتي أصبحت واحدة من أكثر مشاریع التطویر العقاري ذات شهرة عالیة في المنطقة على الفور.

• مباني أمواج: هي واحدة من المباني المتمیزة في منتجع شاطئ جمیرا، والتي تعتبر هي مركز دبي التنموي الجدید في مرسى. تصمیم المباني یعكس الروح المعماریة لمستقبل دبي، من خلال مزج عناصر البحر المتوسط والعناصر المحلیة، مع الحفاظ على الأسلوب الفرید والشكل الجمالي.

وسیكون هناك العدید من الخیارات المتاحة للسكن الفاخر، تتضمن الشقق العلویة والشقق ذات الحدائق، مع العدید من المرافق الممیزة داخل الموقع.

• مجمع المروج: مجمع فاخر متعدد الأغراض يضم ستة أبراج سكنية من 11 طابقاً والتي تضم أكثر من 400 شقة فاخرة وبنتهاوس، وهو مركز ترفيهي حديث. يقع المجمع في موقع مثالي في وسط مدينة دبي النابض بالحياة، ويقع على مرمى حجر من دبي مول وبرج خليفة العالمي الشهير، مع مركز دبي التجاري العالمي على بُعد عشر دقائق بالسيارة.

• مجمع القرهود: يقع بجوار مطار دبي الدولي، وهو موطن للمدارس الدولية وسلسلة الفنادق. سهولة الوصول إلى المترو والحافلات و5 دقائق بالسيارة إلى وسط مدينة ديرة.

• مبنى الكرامة: یتمیز بتصمیم مذهل وحدیث مع وجود حدیقة خلابة في مركز المبنى، وكل ذلك یهدف لتطویر مبنى یتمتع بالناحیة الجمالیة والعملیة.

مجتمع الأعمال

أما الحلول العقارية التجارية المقدمة من دبي للتطوير العقاري، فمصممة خصيصاً لتتناسب مع جميع احتياجات رجال الأعمال والشركات. تتوافر العديد من الوحدات التجارية لتتناسب مع مختلف القطاعات الشركات الناشئة وحتى الشركات متعددة الجنسية للقطاع الخاص، وأيضاً القطاع الحكومي.

وتتميز المباني التجارية بإطلالات رائعة من أجل بيئة عمل مميزة، وتجهيزات كاملة لبدء العمل على الفور، والقرب من القطاعات الحكومية المختلفة لسهولة تسيير الأعمال.

• مباني الحضيبة: هذا المبنى المرموق یتكون من 3 مباني تحتوي كل منها على 9 طوابق. وتتمتع المباني الثلاثة بإطلالة ساحلیة، وتقع بالقرب من متحف الاتحاد ومركز التجارة العالمي.

• المركز التجاري: یتمیز بالمظهر المستوحى من قرى البحر المتوسط، ويوفر تجربة تسویقیة ممتعة وجمالیة. ویعتبر المركز مقصداً للعدید من السكان المحلیین من جمیرا لكونه مكان مریح ویجمع العدید من العلامات التجاریة الجدیدة والشبابیة والفاخرة والناشئة.

• مبنى الضيافة: مع وجوده في موقع ممیز، وبالقرب من مركز التجارة العالمي، وبعض مباني بلدیة دبي، والتصمیم بعنایة مما یجعله وجهة رئیسیة للمستأجرین التجاریین.

• مركز القوز التجاري: یتمیز المبنى بموقعه المثالي عند تقاطع طریق الشیخ زاید الشهیر مع شارع المنارة، وتم تصمیم هذا المبنى لیكون مقصداً مثالياً للمستأجرین التجاریین.

ضيافة

أما المشروعات الفندقية والسياحية التي طورتها وتديرها «دبي للتطوير» فهي: سويسوتيل المروج: ويضم 251 غرفة. وموفنبيك جراند البستان ويضم 279 غرفة وجناحاً فاخراً للضيوف، وروضة أمواج ويقع على شاطئ جميرا ومنتجع شاطئ روضة على مقربة من كايت بيتش، وروضة لینكس النصر.

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