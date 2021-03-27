كمال فاتشاني: بصمات حمدان بن راشد الإنسانية والخيرية في كافة أرجاء العالم

المصدر: دبي-البيان

أكد كمال فاتشاني رئيس مجموعة المايا أن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» كان نموذجاً استثنائياً في العمل الدؤوب والعطاء وتنتشر بصماته الإنسانية والخيرية في كافة أرجاء العالم.

ولفت إلى أن الفقيد الكبير جسد في شخصيته الفذة أسمى معاني التواضع وحب الوطن والتسامح والتفاني في خدمة الاقتصاد والمجتمع وترك إرثاً ثرياً بالإنجازات وزاخراً بالمساهمات التي لن ينساها مجتمع الإمارات مواطنون ومقيمون وستذكرها العديد من الشعوب التي استفادت من أعماله الخيرية والإنسانية. وتقدم فاتشاني بأحر التعازي إلى قيادة وشعب دولة الإمارات.

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