23 مؤسسة تنضم للتداول والمقاصة في «أبوظبي إنتركونتيننتال»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «بورصة إنتركونتيننتال»، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أمس، انضمام 23 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية، لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وذلك قبيل انطلاق أعمال «بورصة أبوظبي إنتركونتتنتال للعقود الآجلة».

وتضم القائمة «إيه بي إن آمرو شيكاغو كليرينج»، و«أدفانتيدج فيوتشرز»، و«إيه دي إم إنفستور سيرفيسيز ليمتد»، و«بانكو سانتاندر»، و«بي إن بي باريبا إس إيه»، و«سيتي بانك جلوبال ماركتس ليمتد»، و«جولدمان ساكس آند كو وجولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«جي. إتش. فاينانشيال»، و«ميزوهو سيكيوريتيز يو إس إيه»، و«فيليب كابيتال»، و«آر جيه أوبراين آند أسوسيتس»، و«سوسيتيه جنرال».

وستُجرى عمليات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، في «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة»، غرفة المقاصة الرائدة في مجال الطاقة، التابعة لـ «بورصة إنتركونتيننتال»، وسيقوم الأعضاء المعنيون بعمليات المقاصة الخاصة بجميع الصفقات التي تتم من خلال «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، في حين تقوم «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة» بتسويتها، سواء كانت لحساب أحد العملاء، أو الأعضاء أو لحسابهم الخاص.

تداول حر

ويسهم التداول الحر للعقود الآجلة لخام مربان، جنباً إلى جنب، وعلى نفس النظام العالمي الذي يتم فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط، في زيادة الربحية، والعائد الاقتصادي، وخلق قيمة إضافية لأدنوك وعملائها، كما يسهم في دخول خام مربان لأسواق جديدة وعملاء جدد، ويوفر مرونة أكبر لعملاء أدنوك في إدارة مشترياتهم من النفط الخام، وتمكينهم من إدارة مخاطر تقلبات السوق والتحوط بشكل أفضل.

ومن المقرر أن يتم تداول عقود خام مربان الآجلة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال، كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «FOB»، على أن يكون التسليم في الفجيرة، حيث تسمح عمليات المقاصة في «بورصة إنتركونتيننتال»، الاستفادة بهامش التعويضات، وتعزيز كفاءة رأس المال للمتداولين.

وبالإضافة إلى عقود خام مربان الآجلة، ستوفر بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال، مجموعة من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، والتي ستطلقها البورصة في اليوم الأول من التداول.

موافقة

وكانت «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة»، تلقت موافقة بنك إنجلترا المركزي على قيامها بتسوية العقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، فيما استكملت «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، العمليات التنظيمية المطلوبة للسماح بالوصول المباشر إلى «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، من خلال مجموعة من السلطات القضائية المختصة.

بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي، والولايات المتحدة، وسنغافورة، وسويسرا، وهولندا، وفرنسا، والنرويج، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية التابعة لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

وتخطط «بورصة إنتركونتيننتال» وأدنوك، لإطلاق عمليات «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وبدء التداول في العقود الآجلة لخام مربان، والأدوات المالية المشتقة التي يتم تسويتها نقداً، مقابل الفروقات السعرية بين الخامات المختلفة في 29 مارس.

شركاء

وإلى جانب «بورصة إنتركونتيننتال» وأدنوك، تنضم 9 من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية، كشركاء في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، بما في ذلك «بي بي» و«إنيوس» و«جي إس كالتكس»، و«إنبكس» و«بتروتشاينا»، و«بي تي تي» و«شل» و«توتال» و«فيتول».

وقال جوزيف نهوراي، الرئيس الشريك لـ «جلوبال فيوتشرز آند أوبشنز» في جولدمان آند ساكس.. يسعدنا التعاون مع «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، حيث يأتي ذلك في إطار التزامنا المتواصل تجاه عملائنا في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، وتحقيق هدفنا الرامي إلى تسهيل الوصول إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة السيولة فيها.

وقال جون ميرفي، الرئيس العالمي للعقود الآجلة في «ميزوهو أميريكاز».. «نحن وعملاؤنا سعداء لهذه الفرصة المتميزة، التي يتيحها إطلاق عقود مربان الآجلة. هذه الخطوة تشير إلى إحراز إنجاز مهم في أسواق النفط، ونحن على أتم الاستعداد للقيام بعمليات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

مشغل رائد

تعد «بورصة إنتركونتيننتال»، مشغلاً رائداً لبورصات وغرف المقاصة العالمية، بما فيها بورصة نيويورك للأوراق المالية، والمزود لتكنولوجيا الرهن العقاري، وخدمات البيانات والإدراج.

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