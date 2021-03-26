مصادر: «أدنوك» تزيد خفض إمدادات الخام لآسيا في يونيو

المصدر: سنغافورة – رويترز

قالت مصادر مطلعة عدة، أمس، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» زادت تخفيضات إمدادات النفط الخام للعملاء الآسيويين في يونيو إلى 15% مقارنة مع 5% في مايو. ويطبق خفض الإمدادات على درجات الخام الأربع، التي تبيعها «أدنوك» لآسيا وهي مربان وداس وأم اللولو وزاكوم العلوي.

وهذه التخفيضات جزء من التزام الإمارات بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، في إطار أوبك+، على خفض الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

يأتي تخصيص «أدنوك» لإمدادات يونيو قبيل اجتماع أوبك+ المقبل المقرر في الأول من أبريل، حيث سيتخذ المنتجون قرارهم بشأن إمدادات مايو. وتضخ الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، نحو 2.5 مليون إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً معظمها من إنتاج أدنوك.

وكانت 4 مصادر في أوبك+ قالت لـ«رويترز» إنها تتوقع قراراً مماثلاً لقرار الاجتماع الماضي، إذ تهدد موجة جديدة من إجراءات العزل العام في أوروبا بهدف كبح انتشار «كوفيد 19» بتراجع الطلب على الوقود. وتمسكت أوبك+ وقتئذ بأغلب تخفيضاتها، إذ سمحت لروسيا وكازاخستان بزيادة متواضعة 150 ألف برميل يومياً. وقال أحد المصادر: إن خفض أدنوك للإمدادات يهدف إلى دعم السوق.

وعقود مربان الآجلة لشهر يونيو هي أول العقود، التي سيتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، التي تنطلق في 29 مارس. وقال خالد سالمين الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في «أدنوك» في أوائل مارس: إن الإمارات تلتزم باتفاق تخفيضات «أوبك»، وإن «أدنوك» لديها ما يكفي من مخزون، لضمان الإمداد دون انقطاع لمربان بالرغم من قيود الإنتاج.

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