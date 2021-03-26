تحالف لتعزيز أداء المؤسسات الصناعية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية تحالفها مع شركة OSIsoft لتلبية احتياجات الشركات الصناعية المتزايدة لإدارة المعلومات وتسريع تحولها الرقمي. ومن خلال دمج منتجات وحلول الشركتين معاً، تجتمع إدارة البيانات التي تقدمها OSIsoft مع البرمجيات الصناعية من أڤيڤا لتحقيق ذكاء الأداء.

ويجمع مفهوم ذكاء الأداء بين تعزيز مستويات المرونة التشغيلية والقدرة على التعافي، ويربط المعلومات والذكاء الاصطناعي بالمرئيات البشرية لتمكين اتخاذ القرارات بسرعة ودقة أكبر، الأمر الذي يساعد القطاعات المختلفة على تحسين الاستدامة.

ويشهد سوق البيانات الضخمة والتحليل نمواً عالمياً ضخماً، ويتوقع أن تصل قيمته إلى 274 مليار دولار بحلول 2022. وتسهم مجموعة البرمجيات المدمجة بين الشركتين في دعم التحول الرقمي لأكثر من 20,000 عميل حول العالم، وتحقيق الكفاءة التشغيلية التي تعمل على تمكين الأفراد والقطاعات والمجتمعات.

وقال كريغ هايمان، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: نعيد صياغة قدرات البرمجيات الصناعية، ومن خلال ذكاء الأداء فإننا ننظر إلى عالم البيانات من زوايا جريئة جديدة، ونلهم المستخدمين لاكتساب فهم أفضل لسلاسل التوريد المعقدة من أجل تعزيز الأداء ودعم الاستدامة.

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