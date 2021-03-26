%1.63 انخفاض أسعار المستهلك بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر فبراير 2021، والذي أشار إلى انخفاض بنسبة 1.63% مقارنة بفبراير 2020.

وجاء ذلك بعد انخفاض عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي الملابس وملبوسات القدم 9.83%، الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 11.25%، مجموعة النقل 7.82%، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.30%، مجموعة المطاعم والفنادق 0.35%.

في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 1.44%، مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 1.43% والسلع والخدمات المتنوعة 0.48%. وبقي مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستقراً لمجموعة التبغ، مجموعة الصحة، الاتصالات وخدمات التعليم.

وأظهرت مقارنة للأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري فبراير 2021 ويناير 2021 حدوث انخفاض على المستوى الشهري بنسبة 0.04%.

كما لوحظ استقرار في معظم مجموعات السلع والخدمات وهي منتجات التبغ، مجموعة السكن وتوابعه، الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها، الصحة، مجموعة النقل، الاتصالات، مجموعة الترفيه والثقافة، مجموعة التعليم والمطاعم والفنادق. وكان هناك انخفاض لمجموعتي الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.72% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.19%. في المقابل، ارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.16%.

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