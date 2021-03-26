%3.6 - %13 العائد السنوي على توزيعات التأمين 2020

المصدر: أبوظبي - وام

تراوح العائد السنوي على التوزيعات لأسهم 12 شركة مدرجة ضمن قطاع التأمين في الدولة بين 3.6% إلى 13% تقريباً حتى تاريخ 22 مارس، وذلك وفقاً لما تظهره البيانات المالية الصادرة عن هذه الشركات والمنشورة على المواقع الإلكترونية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين. وتعكس نسبة العوائد المسجلة من واقع سجلات هذه الشركات، الربحية المجزية التي يحصل عليها المستثمرون في قطاع التأمين في الإمارات والذي يعد من القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.

توزيعات

وتظهر البيانات المالية أن العائد على توزيعات الشركة العربية الإسلامية للتأمين «سلامة» بلغ نحو 13% خلال العام 2020.. فيما وصل نسبة العائد على توزيعات شركة الظفرة للتأمين 8.9% في الفترة ذاتها. وعلى مستوى العائد على توزيعات شركة العين الأهلية للتأمين فقد بلغت 7.48%، فيما وصلت لشركة الإمارات للتأمين 7.15% ونحو 6.9% للشركة الوطنية للتأمينات العامة و6.8% لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين. وبلغ العائد على توزيعات شركة تكافل 3.64%.

وكان إجمالي التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات المشمولة بالرصد بلغ نحو 350 مليون درهم عن أرباحها في العام 2020. وتأتي التوزيعات السخية التي أعلنت عنها هذه الشركات رغم حالة التباطؤ التي شهدتها جميع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والعالم نتيجة الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا خلال العام الماضي. يشار إلى أن قطاع شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية يضم نحو 30 شركة، وعدد من هذه الشركات لم يفصح بعد عن توصيات مجالس إداراتها عن التوزيعات النقدية المخصصة للمستثمرين فيها.

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