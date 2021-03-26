عمومية «الواحة كابيتال» توافق على توزيع أرباح 6 ٪

المصدر: (أبوظبي- البيان)

وافق مساهمو الواحة كابيتال، وهي شركة استثمارية تتّخذ من أبوظبـي مقراً لها خلال اجتماعها السنوي للجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بواقع 6 فلوس للسهم، أي ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع.

وقد وافق المساهمون الحاضرون على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، مع إعادة انتخاب وليد المقرب المهيري رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد الظاهري نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كذلك، أعيد انتخاب نادر الحمادي وراشد الكتبي ومحمد النّويس ورشيد العميرة أعضاء في مجلس الإدارة. كما تم انتخاب حميد الشمري عضوًا في مجلس الإدارة بدلاً من كارلوس عبيد الذي لم يترشّح لإعادة انتخابه.

وقال وليد المقرب المهيري: ستتذكر الأجيال القادمة عام 2020 بما حمله من تحديات أثّرت على الاقتصاد العالمي جرّاء انتشار وباء كوفيد- 19. ورغم ذلك تمكّنت الواحة كابيتال من العودة إلى تحقيق الأرباح نتيجة اتباعها إستراتيجية تحوّل فعّالة، مدفوعة بتحسن كبير في أداء وحدة الاستثمارات الخاصة ومساهمة قوية من وحدة الأسواق العامة. كما كان أداء صناديق الائتمان والأسهم جديرًا بالملاحظة، وتجاوز معايير القطاع من حيث العوائد في نهاية العام.

وحقّقت أعمال وحدة الأسواق العامة التابعة للواحة كابيتال أرباحًا بلغت 321.4 مليون درهم حيث حقق «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، و«صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أرباحًا بلغت 14.9% و14.1% على التوالي خلال عام 2020.

وساهمت أعمال وحدة الاستثمارات الخاصة بصافي أرباح قدره 40 مليون درهم، مقابل خسارة قدرها 835.4 مليون درهم خلال عام 2019. بينما بلغ إجمالي أصول الشركة 8.9 مليارات درهم حتّى 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ9.3 مليارات في عام 2019.

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