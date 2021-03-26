عمومية «المشرق» تنظر في عدم توزيع أرباح نقدية

المصدر: (دبي – البيان)

تناقش الجمعية العمومية لبنك المشرق، عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده الاثنين 19 أبريل.

وذكر البنك في إفصاح أرسله إلى سوق دبي المالي، أن العمومية ستناقش أيضاً خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن عام 2020 والتصديق عليه، وتقرير مدققي الحسابات عن ذات العام والتصديق عليه.

كما تناقش تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لأعمال النافذة الإسلامية للبنك عن عام 2020 والمصادقة عليه، وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليهما.

وتنظر العمومية الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والمصادقة على مبلغ الزكاة وآلية احتسابه من أعمال النافذة الإسلامية للبنك لعام 2020، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام الماضي، بالإضافة إلى إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتبحث العمومية تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد بدل أتعابهم، وتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة السنوات الثلاث المقبلة (2024 ـ 2021).

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