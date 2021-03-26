حمدان بن راشد أحدث ثورة في خدمات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الأيادي البيضاء للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، زخرت على مدى خمسين عاماً بالعطاء في مختلف المجالات.

ولا سيما عمله كوزير للمالية، والتي أحدثت ثورة في خدمات التكنولوجيا المالية، لتصبح أول منظومة دفع إلكتروني آمنة ذات هوية وطنية، بما يسهم في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستباقية، وأصبحت منظومة الدرهم الإلكتروني اليوم تمثل قصة نجاح لمنظومة مبتكرة تضع سعادة المتعاملين على رأس أولوياتها. وتفتخر الإمارات بأنها أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير نظام رقمي متقدّم لتحصيل إيرادات الخدمات الحكومية.

وأضافت الهيئة أن المغفور له بإذن الله، وجّه إلى تعزيز تعاون وزارة المالية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطوير آليات الدفع الرقمي في الدولة وتقديم أفضل الحلول الرقمية للمتعاملين، فكان إبرام وزارة المالية اتفاقية مع شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» يتم بموجبها تقديم خدمات الدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني للشركات من خلال البوابة الرسمية لشركة «اتصالات».

وانطلاقاً من سعيها لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق سعادة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت وزارة المالية في مختلف الفعاليات الوطنية القائمة على الابتكار مثل «هاكاثون الإمارات: بيانات للسعادة وجودة الحياة»، والذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

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