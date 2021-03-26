«دريك آند سكل» تبحث تطورات إعادة الهيكلة

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، أن مجلس إدارتها سيناقش آخر التطورات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة، وذلك خلال اجتماعه الثلاثاء 30 مارس.

وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي أمس، إن مجلس إدارتها سيناقش كذلك الأمور التشغيلية والروتينية، بالإضافة لدعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد.

كانت «دريك آند سكل» ذكرت مطلع الشهر الجاري، أنها قامت بعرض خطة إعادة التنظيم المالي على الدائنين التجاريين وذلك بمشاركة الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي «أرونايت» الذي طلب من الدائنين التجاريين مراجعة مستندات الخطة (التي ستعرض عليهم لاحقاً)، على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية أبريل 2021.

وأعلنت الشركة في يناير استمرار تعليق التداول على أسهمها بسوق دبي بناءً على طلبها لحين انعقاد اجتماع العمومية والإفصاح عن نتائج الاجتماع، وانتهاء أعمال لجنة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة. وأسهم الشركة موقوفة عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018، في أعقاب الكشف عن خسائر مالية كبيرة.

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