تراجع الأسهم في ختام الأسبوع.. والسيولة 1.2 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام الأسبوع، إثر استمرار تعرضها لعمليات بيعية، استهدفت الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي البنوك والعقار بدبي، والاتصالات والعقار والطاقة في أبوظبي، في الوقت الذي ناهزت السيولة 1.2 مليار درهم. وتركزت بشكل رئيس في 4 أسهم، يتصدرها «أبوظبي الأول»، الذي استحوذ وحده على 22 % من السيولة الإجمالية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.79 %، أو ما يعادل 19.8 نقطة، ليغلق عند 2495.51 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار، مقابل ارتفاع الاستثمار، وهبط سوق أبوظبي 0.32 %، توازي 18.67 نقطة، ليقفل عند 5726.61 نقطة، مع تراجع أسهم الاتصالات والعقارات والطاقة، مقابل ارتفاع البنوك والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.19 مليار درهم، موزعة بواقع 1.05 مليار في أبوظبي، و133.35 مليوناً في دبي. وجرى تداول 262.8 مليون سهم، منها 193.5 مليوناً في أبوظبي، و69.3 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 4508 صفقات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع البنوك 1.48 %، مع هبوط «دبي الإسلامي» 4.19 %، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.93 %، ونزل قطاع العقار 0.54 %، مع هبوط «إعمار للتطوير» 2.31 %، و«إعمار مولز» 1.21 %، و«إعمار العقارية» 0.29 %، فيما صعد «الاتحاد العقارية» 0.76 %، واستقر «داماك» دون تغيير.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.15 %، مع صعود «سوق دبي المالي» 0.96 %، فيما انخفض «شعاع» 1.69 %، واستقر «دبي للاستثمار» دون تغيير. واستقر قطاع النقل، مع ثبات أسهم «العربية للطيران»، و«أرامكس»، و«الخليج للملاحة».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بدبي، مستقطباً 30.28 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني»، جاذباً 28.15 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي»، بسيولة 18.78 مليوناً. وحقق «بي إتش مباشر» أكبر ارتفاع، بنسبة 13.85 %، فيما كان «صناعات» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 %.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض قطاع الاتصالات 2.71 %، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، ونزل قطاع العقار 0.21 %، مع تراجع «الدار العقارية» 0.27 %، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.95 %، وهبط قطاع الطاقة 0.27 %، مدفوعاً بنزول «أدنوك للتوزيع» 1.15 %، فيما استقر «طاقة»، وارتفع «دانة غاز» 1.73 %.

وصعد قطاع البنوك 0.26 %، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14 %، و«أبوظبي التجاري» 1.14 %، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» دون تغيير، وزاد قطاع الاستثمار 2.32 %، على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 2.46 %، و«الواحة كابيتال» 1.69 %، و«إشراق» 0.29 %.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 257.8 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة»، بنحو 199.68 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع»، 176.8 مليون درهم. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع، بنسبة 4.99 %، فيما كان «اتصالات» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 2.71 %.

«دبي للمرطبات»

أقرت الجمعية العمومية لشركة «دبي للمرطبات»، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 2020، بنسبة 70% من قيمة رأس المال، بقيمة 63 مليون درهم، بما يعادل 0.7 درهم للسهم. وذكرت الشركة ببيان أرسلته لسوق دبي المالي أمس أن العمومية المنعقدة في 24 مارس، اعتمدت تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة وحساب أرباح وخسائر 2020.

إفصاحات - تعقد شركة داماك العقارية اجتماعاً لمجلس إدارتها الثلاثاء المقبل؛ لإقرار النتائج المالية لعام 2020، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية. - دعت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 18 أبريل المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8.25 % من القيمة الاسمية للسهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. - أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي شملت 9 مرشحين. - اعتمدت الجمعية العمومية لشركة بي إتش مباشر البيانات المالية لعام 2020، وأقرت عدم توزيع أرباح على المساهمين وتغيير اسم الشركة إلى «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية. - صادقت الجمعية العمومية لشركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100% من رأس المال بما يعادل 1 درهم للسهم الواحد وبإجمالي 89.78 مليون درهم عن 2020.

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