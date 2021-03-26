حمدان بن راشد.. دور بارز في نهضة صناعة الفعاليات من المحلية إلى العالمية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أولى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أهمية قصوى لصناعة الفعاليات والمعارض المتخصصة في دبي، وأسهم من خلال منصبه كرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي في تعزيز دور دبي المحوري في القطاع، ونهض بصناعة الفعاليات والمعارض من المحلية إلى العالمية.

وحرص المغفور له على الترحيب شخصياً بالمشاركين في أهم المعارض التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، إذ كان يحرص على افتتاح العديد من الفعاليات التجارية البارزة والاطلاع باهتمام على ما يقدمه العارضون ومتابعة أحدث توجهات القطاعات عن كثب من خلال ما تزخر به معارض وفعاليات مركز دبي التجاري من مشاركات عالمية فاعلة وواسعة بفضل جهوده رحمه الله.

رسالة شخصية

تصدرت كلماته الترحيبية الزاخرة بالحفاوة كتيبات أهم معارض مركز دبي التجاري العالمي، حيث عمل المغفور له بشكل دائم على توجيه رسالة شخصية للمشاركين والزوار في كلماته الافتتاحية للتأكيد على مكانة دبي الحيوية في كافة القطاعات الاقتصادية واستعراض مقوماتها كمركز تجاري واستثماري عالمي.

وكان الفقيد، رحمه الله، يحرص على أن يذيل كل كلمة بتمنيات النجاح للمشاركين في المعارض والترحيب بهم في ربوع دولة الإمارات والتطلع للقائهم مجدداً في الدورات المقبلة للمعارض. حقق المركز تحت قيادة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إنجازات مبهرة عززت من ريادة دبي على خارطة الفعاليات العالمية وزادت من مساهمة المركز في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تحققها دبي.

سياحة الأعمال

يعد مركز دبي التجاري العالمي مركزاً للنشاط التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وقد لعب دوراً محورياً في نمو سياحة الأعمال والتجارة في دبي منذ افتتاحه عام 1979.

حيث عمل المركز بتوجيهات المغفور له تحقيق التواصل بين الأفراد من جميع أنحاء العالم وتمكينهم من الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات وتبادل الأفكار والخبرات، من خلال أجندة فعاليات حافلة على مدار العام بالمعارض التجارية العالمية، والمعارض الاستهلاكية الضخمة، والمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى، والتي تكتمل بوجود منطقة حرة مبتكرة والمشاريع العقارية الحائزة على جوائز.

وباعتباره أكبر مجمّع في المنطقة مخصصّ للفعاليات والمعارض، بات المركز بفضل رؤية المغفور له، منصة لا مثيل لها للأعمال والتواصل ومن خلال الفعاليات المتنوعة التي ينظمها ويستضيفها المركز، يتم خلق كل عام عشرات الآلاف من فرص العمل في العديد من الصناعات والقطاعات التي تستفيد من العائدات التي يساهم في جذبها.

أجندة المركز

وبفضل رؤية ومتابعة المغفور له بإذن الله، تطوّرت مرافق وقاعات مركز دبي التجاري العالمي وتوسعة محفظة وأجندة المركز ذات المحتوى الغني بشكل مذهل، لتحتوي على فعاليات أعمال مبتكرة تشمل قطاعات رئيسية تم تحديدها في استراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار. ومن خلال استراتيجية للتنويع وتطوير أساليب مبتكرة بشكل متزايد لاستضافة فعاليات كبرى، تتزايد مساهمة المركز في تعزيز دور دبي كمحور عالمي في تمكين الأعمال والتجارة، وواصل اجتذاب أعداد أكبر من زوّار الأعمال الدوليين، وتنامى أثره الإيجابي الكبير على الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

فعاليات مهمّة

وتحت قيادة الراحل الكبير، أثبت مركز دبي التجاري العالمي نجاحه في استضافة أجندة فعاليات مهمّة وغنية مختلفة الأحجام اجتذبت باستمرار زائرين دوليين، وحققت التواصل بين المشترين والبائعين من مختلف الأسواق العالمية، محققةً رقماً قياسياً جديداً بنحو 3.57 ملايين زائر خلال عام 2019، ما يبرز القدرة المستدامة للمركز على تلبية متطلبات تحقيق العائد على الاستثمار في صناعة الفعاليات عبر مجموعة من القطاعات عالية الأداء، بما في ذلك الرعاية الصحية والعلوم والتقنية والطاقة والأغذية والمشروبات، إلى السياحة والضيافة والتشييد والبناء والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية والرياضة والعناية بالصحة، وغيرها.

اقتصاد دبي

عمل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تنمية مساهمة مركز دبي التجاري العالمي في اقتصاد الإمارة، حيث بلغ إجمالي العائد الاقتصادي لفعاليات المركز 23 مليار درهم في 2018، واحتفظ اقتصاد دبي بـ13,1 مليار درهم كقيمة محتجزة، ونسبة التسريب وصلت إلى أقل من 43%. وتُعدّ الفعاليات الكبرى التي تُقام في دبي من العوامل الرئيسية في تسريع الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد عاماً بعد عام. حيث أن دور المركز كمنصة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة فعاليات الأعمال عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مكنه باقتدار من دعم أجندة التنويع والنمو المستدام في دبي والإمارات.

توسيع الاستثمار

ولمركز دبي التجاري العالمي قدرة كبيرة على تحرير قيمة اقتصادية واسعة المدى، ما يخلق تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً أوسع نطاقاً وأهميةً، يحفّز في النهاية من توسيع اشلاستثمار في الأعمال التجارية، وريادة دبي بوصفها الأولى في الأعمال التجارية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز