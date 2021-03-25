استشراف «المفاهيم الاقتصادية العالمية» في حلقة نقاشية بغرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية، بعنوان استشراف «المفاهيم الاقتصادية العالمية»، وذلك ضمن سلسلة الحلقات، التي تنظمها غرفة عجمان، بهدف تنويع معارف الموظفين، والاطلاع على المستجدات والمفاهيم الاقتصادية، بما يعزز بيئة عمل الغرفة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تسهم في نمو واستدامة الأعضاء.

حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، والمديرون التنفيذيون وكل موظفي الغرفة.

وقدم عبدالله المويجعي، خالص العزاء وصادق المواساة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أهمية الحلقة وارتباطها باستشراف المستقبل، والتعرف على المفاهيم الاقتصادية وتطورها بناء على متغيرات الاقتصاد العالمي، ومدى تأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية، مشيراً إلى تميز اقتصاد الإمارات بالمرونة والديناميكية في التعامل مع المتغيرات، الأمر الذي لمسه الجميع في التعامل مع تبعات الجائحة.

تناولت الحلقة مفهوم النظام الاقتصادي بشكل عام باعتباره «مجموعة القوانين الاقتصادية والعادات والتقاليد، التي يتم بموجبها استخدام الموارد الاقتصادية النادرة والمحدودة بعقلانية وكفاءة، لإشباع حاجات الفرد المتعددة وغير المحدودة لتحقيق الرفاه الاقتصادي»، واطلع الحضور على أنواع الأنظمة الاقتصادية، وخصائص كل نظام على حدة.

وأشاد موظفو الغرفة بالحلقات النقاشية ومخرجاتها وتوفيرها لمنصة، تعزز تبادل الخبرات والآراء، ورصد المقترحات الداعمة لبيئة عمل الغرفة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

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