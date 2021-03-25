الاتحاد للطيران تطلق عروضاً للسفر إلي سيشل والمالديف

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت الاتحاد للطيران عروضاً للسفر دون حجر صحي إلى سيشل والمالديف. وتسري العروض اليوم فقط عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com، حيث يبلغ سعر التذكرة للذهاب والعودة 995 درهماً عند السفر من أبوظبي إلى سيشل على متن الدرجة السياحية، و1995 درهماً إلى المالديف حتى 31 مارس. كما يمكن للضيوف الذين يحجزون تذاكرهم بين 25 و31 مارس للسفر حتى 30 يونيو 2021، الاستمتاع بأسعار تبدأ من 1995 درهماً على متن الدرجة السياحية لتذكرة الذهاب والعودة إلى كل من سيشل والمالديف.

ومع مواصلة الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها تدريجياً إلى مزيد من الوجهات عبر شبكتها، فسوف يتم استئناف الرحلات إلى نيروبي في 4 مايو 2021 مع رحلتين أسبوعيتين، وفق القيود الدولية وإعادة فتح كل سوق على حدة.

وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف. ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة الحاصل على تدريبات خاصة، ويُعدّ الأول من نوعه في القطاع، ومهمته توفير معلومات صحية أساسية ورعاية أولية على الأرض وفي الجو، ليتمكن الضيوف من السفر بثقة تامة وراحة بال. ويحظى جميع الضيوف المسافرين على متن الاتحاد بتأمين صحي مجاني ضد كوفيد-19 والذي تمّ تمديده مؤخراً حتى 30 سبتمبر 2021.

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