وسائل الإعلام العالمية تتبارى في وصف مناقب حمدان بن راشد وإنجازاته

المصدر: دبي - سيد صالح

اهتمت أكثر من وسيلة إعلامية غربية بخبر وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتبارت الصحف العالمية في وصف مناقب الفقيد، مع استعراض إنجازاته المتنوعة، وسرد المحطات الرئيسية في حياته.



وغطت الصحف البريطانية الرئيسية خبر الوفاة، وفي مقدمتها «ذا صن»، «ميرور»، «اندبندنت»، و«ديلي ميل».



وركزت «ميرور» و«ديلي ميل» بصفة خاصة على الإنجازات التي حققها في مضمار الرياضة. وأوضحت «ديلي ميل» أن الشيخ حمدان بن راشد أحرز نجاحات هائلة على مدى 30 عاماً في تربية الجياد للسباقات، كما فاز بعدد من بطولات سباقات الخيول في بريطانيا. وكانت قناة «إيه بي سي» الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية ضمن وسائل الإعلام الغربية التي نشرت خبر وفاة المغفور له وأفردت له مساحة على موقعها الشبكي، حيث ذكرت خبراً بعنوان «وفاة نائب حاكم دبي، الفارس الشهير»، استعرضت فيه مسيرة الشيخ حمدان بن راشد، لافتة إلى أنه كان يشغل منصب وزير المالية منذ أول حكومة للإمارات والتي تشكلت في عام 1971.



مسيرة مهنية



وأضافت القناة الإخبارية أن المغفور له بإذن الله أسهم على مدى مسيرته المهنية الطويلة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للإمارات، وإدارة الثروة النفطية التي تمتلكها الدولة، وعمل مع أخيه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحول دبي إلى مركز مالي.



وذكرت القناة أن المغفور له بإذن الله قاد الوفد الإماراتي لدى كل من صندوق النقد الدولي وصندوق التنمية الدولية التابع لمنظمة الدول المُصدرة للنفط «أوبك».



شخصية بارزة



كما نشرت شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية خبر الوفاة على موقعها الشبكي، ووصفت المغفور له الشيخ حمدان بن راشد بأنه كان شخصية بارزة في عالم سباقات الخيل. كما اهتمت المواقع الشبكية التابعة لعدد من وسائل الإعلام والكيانات الاقتصادية المرموقة عالمياً بخبر الوفاة أيضاً، ومنها إذاعة سويسرا العالمية «سويس إنفو» ومؤشر «ناسداك» العالمي. بدورها، نعت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولفتت إلى إنجازات الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه.

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