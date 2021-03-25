مساهمات محورية بتطور السياسات المالية

المصدر: دبي - البيان

نعت وزارة المالية فقيدها وفقيد الوطن، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان للمغفور مساهمات محورية في مسيرة رسم وتطوير السياسات المالية منذ تأسيس الاتحاد حتى اليوم، وترك المغفور له بصمات مهمة في مجال توطيد أواصر التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما حرص على ضرورة تمثيل الوزارة لدولة الإمارات في المحافل والفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمجال المالي، وتعظيم الاستفادة من خدمات الدعم الفني والمالي الذي توفرها المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية للدولة والمنطقة، فضلاً عن دوره في تحفيز التوقيع على الاتفاقيات الضريبية واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.

وأكدت وزارة المالية أن الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت تشكل حافزاً لفريق الوزارة ليواصل العمل وبكل ما أوتي من قوة وإمكانيات لمواصلة مسيرة الإنجازات وبناء المستقبل والتنمية والازدهار التي عودنا عليها المغفور له بإذن الله، وتحقيق رؤيته في ريادة الوزارة عالمياً، والارتقاء بمكانة وتنافسية الإمارات في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية لبناء مستقبل مشرق وواعد ملؤه الخير والأمل والإنجاز والسعادة.

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