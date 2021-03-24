وزير الطيران يعفي رئيس القابضة لمصر للطيران من منصبه

المصدر: د ب ا

أصدر الطيار "محمد منار" وزير الطيران المدني قرارا اليوم الأربعاء بتكليف الطيار "عمرو أبو العينين" بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بجانب عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفا للطيار "رشدي زكريا" الذي تقدم بطلب إعفائه من منصبه نظرا لظروف صحية.

جاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته وزارة الطيران المدني مساء اليوم الأربعاء وتضمن البيان: "تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالشكر والتقدير للطيار رشدي زكريا علي جهوده خلال فترة رئاسته للشركة القابضة لمصر للطيران".

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