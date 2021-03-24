«إي آي- تكنولوجيز» الشرق الأوسط تعزز مقرها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إي آي تكنولوجيز» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لنيو- ديس.كوم، المتخصصة في إدارة علاقات العملاء، وتقديم خدمات الاستشارات التقنية، وتنفيذ برنامج إدارة علاقات العملاء متعدد السحابة، تعزيز وجودها الإقليمي في دبي، لتوسيع نطاق انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف دعم الشركات في تحولها الرقمي باستخدام منصات قوية ومبتكرة.

وتهدف الشركة إلى توفير تجربة عملاء رقمية أفضل، من خلال فريق يضم أكثر من 100 مستشار معتمد في الإمارات ولبنان، يقدمون المشورة للعملاء، من أجل تحويل نماذج أعمالهم، وتكييف عملياتهم مع واقع السوق الجديدة، فضلاً عن بناء استراتيجيات أعمال أقوى، من خلال حلول مبتكرة ناجحة.

يأتي ذلك في وقت تسير فيه رحلة التحول الرقمي في المنطقة على قدم وساق، عبر جميع القطاعات الاقتصادية لبناء المجتمع الذكي المستقبلي، من خلال اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية.

ومنذ افتتاح مكتبها في الشرق الأوسط في 2011، تقوم إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتسليم أكثر من 100 مشروع سنوياً في مجالات عدة، مثل: التأمين، الرعاية الصحية، الخدمات المصرفية، التجزئة، الرفاهية، النقل، الخدمات اللوجستية والتوزيع، الطاقة والتكنولوجيا العالية.

وقال كريستيان بجاني، المدير العام الإقليمي لشركة إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مع إدخال الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، إنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات إلى مجالات الأعمال، يجب على الشركات أن تكون على أتم الاستعداد للتعامل مع العصر الجديد الذي ينتظرها.

ونحن نؤمن أن المنطقة ستكون من بين الذين يقودون الثورة الرقمية. وتمكن الحلول المقدمة من إي آي تكنولوجيز، الشركات من توسيع نطاق أعمالها، والحصول على رؤية شاملة لكل عميل خلال عملياته الأخيرة، بما في ذلك المبيعات والخدمات والتسويق والتجارة الإلكترونية

وقالت ماريا رعد، الرئيس التنفيذي لشركة نيو- ديس.كوم: «من المهم بالنسبة لنا، تعزيز مكانتنا بقوة في هذه السوق، مع وضع المعايير الإنسانية في صميم الخدمات الرقمية. وهدفنا هو المساعدة في تسريع عملية الرقمنة لشركائنا، وتحقيق رؤى وأهداف إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم».

وتضم قائمة العملاء الرئيسين في الشرق الأوسط، طيران الإمارات، طيران ناس، تيكوم، مجموعة ميديس، مايندوير، آي ستايل، آمب كير، آم دي آس، دلتا للتأمين، فتال، أريبا، كراون فلور ميلز، الجزيرة موتورز وغيرها الكثير.

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