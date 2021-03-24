المصدر: إفصاحات وتوزيعات

- أعلنت «دانة غاز» بيع 22.34 مليون سهم خزينة في جلسة بسعر 0.741 درهم للسهم عبر الوسيط المجموعة المالية هيرمس، مشيرة إلى أن نسبة الأسهم المباعة تمثل 0.00319% من رأس المال المكتتب به.

- وافق مجلس إدارة شركة «طيران أبوظبي» على خطة الشركة التوسعية عن طريق الاستحواذ والاندماج.

- كشفت شركة «رأس الخيمة العقارية» عن ملكية من يملكون أو وصلت مساهمتهم مع أولادهم القصر إلى 5% فأكثر، مشيرة إلى أن حكومة رأس الخيمة تمتلك 101.01 مليون سهم بما يعادل 5%، فيما يمتلك محمد العلي 150 مليون سهم توازي 7.5%.

- تعقد شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) اجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

- وافق مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» على تعيين محمد علي مصبح النعيمي كعضو في مجلس إدارة البنك.

- وافقت الجمعية العمومية لشركة «الدار» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14.5% من رأس المال بواقع 14.5 فلساً لكل سهم بإجمالي 1.14 مليار درهم عن 2020.

- قرر مجلس إدارة شركة «أورينت يو ان بي تكافل» قبول استقالة زهير أبو شوشة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد رسلان عضو مجلس الإدارة واللذين كانا يمثلان بنك أبوظبي التجاري.

- صادقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك.

- قررت الشركة الوطنية للتأمينات العامة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى الاثنين المقبل.

- تعقد شركة تكافل الإمارات اجتماعاً لمجلس الإدارة الاثنين المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية لعام 2020.

- حددت شركة الإثمار القابضة 11 مايو المقبل لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021.

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