«دي إكس بي» تعتمد تنفيذ قرارات العمومية المتعلقة بتحويل الدين ذي الأولوية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» أن مجلس إدارتها اعتمد قراراً خطيّاً عن طريق التمرير لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 9 مارس.

وذكرت الشركة في بيان أرسلته لسوق دبي المالي أن القرارات تشمل الموافقة على تحويل الدين ذي الأولوية إلى 53.4 مليار سهم عادي بقيمة درهم واحد في الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم للسهم الواحد، وزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 53.4 مليار درهم إلى 62.82 مليار درهم،

كما شملت القرارات تعديل المادة 5/ 1 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالإنابة وأي شخص آخر مفوض من قبلهم، مجتمعين أو منفردين بالسلطة المفوضة لاتخاذ جميع الخطوات واعتماد جميع القرارات اللازمة حسب الاقتضاء لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية على سبيل المثال (تنفيذ التحويل، وإصدار أسهم التحويل ذات الصلة، تعديل النظام الأساسي للشركة بما في ذلك تقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على شهادة تؤكد زيادة رأس المال والموافقة على إصدار الأسهم الجديدة).

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