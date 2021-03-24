أحمد بن صقر القاسمي: الاستراتيجية الوطنية الصناعية تسهم بترسيخ موقع الدولة مركزاً رائداً في العالم

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «استراتيجية الإمارات الصناعية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ستسهم بلا شك في ترسيخ موقع الإمارات، كمركز صناعي رائد على مستوى العالم، وستحقق نهضة اقتصادية شاملة خلال العقد المقبل، وذلك من خلال التركيز على تنويع قطاعات الصناعة، وتشجيع الاستثمار في شتى مجالاتها.

وقال في تصريح له اليوم: يعد قطاع الصناعة عصب الاقتصادات الضخمة، ولهذا تسعى الإمارات لأن تكون من أكثر الدول تقدماً في القطاع الصناعي.

ويكمن دورنا اليوم في دعم هذه الاستراتيجية، بالاستمرار في تطوير آليات ترمي إلى تنويع مصادر الدخل، وإتاحة الفرص للمستثمرين من شتى دول العالم، والعاملين في مختلف الصناعات، للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الدولة، من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية، وموارد طبيعية متنوعة، ومقومات صناعية تنافسية، ومراكز لوجستية متطورة، وكوادر بشرية ذات كفاءات ومهارات عالية، وغيرها.

وأضاف: من هذا المنطلق، يأتي الدور الهام لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في تعزيز هذه الاستراتيجية بالاستمرار في تشجيع الصناعات المحلية والعالمية، من خلال خلق بيئة ملائمة للصناعة، وتسهيل كافة إجراءات تأسيس المصانع والشركات، وتطوير المرافق والمنشآت الصناعية، وإيجاد أنشطة صناعية جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية في رأس الخيمة، لتمكينها من استيعاب شركات صناعية جديدة عاملة في كافة مجالات التصنيع، ودعمها في توسيع آفاق أعمالها من الإمارة إلى العالم.

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