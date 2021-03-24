3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 772 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم، منها 112 مبايعة للأراضي بقيمة 541.19 مليون درهم و660 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في المنطقة ذاتها ومبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 136 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم، والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 60 مليوناً.

وسجلت الرهونات 1.15 مليار درهم منها 54 رهن أراضٍ بقيمة 238.25 مليون درهم و177 رهن فلل وشقق بقيمة 914.58 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 191 مليون درهم ورهن في منطقة البدع بقيمة 120 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 42 هبة بقيمة 146.02 مليون درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 79 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليوناً.

وبلغت التصرفات العقارية في دبي اليوم 708 ملايين درهم، حيث تم تسجيل 226 مبايعة بقيمة 518.12 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 129.36 مليون درهم و196 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 388.76 مليون درهم.

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