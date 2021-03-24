مجلس إدارة «أبوظبي التجاري» يوصي بتوزيع 1.87 مليار درهم أرباحاً نقدية عن 2020

المصدر: أبوظبي ـ وام

أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.27 درهم لكل سهم ما يعادل 1.878 مليار درهم أو 49 % من صافي الأرباح وذلك عن العام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السادس والثلاثين الذي عقد افتراضياً «عن بعد» برئاسة خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم المصادقة عليه.

وقال خلدون المبارك إن بنك أبوظبي التجاري يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الإمارات، مشيراً إلى مشاركته مع جميع المساهمين في تعزيز قوة البنك والاستفادة من التغيرات والتحولات الكبيرة التي تحدث في مختلف القطاعات. وأضاف: ننطلق في العام الجديد ونحن نشهد تطورات وأحداثاً مؤثرة على مستوى العالم، حيث نفتخر ونعتز بما قام به البنك من دور في التصدي لجائحة «كوفيد 19» ودعم الجهود الوطنية لمواجهتها، من خلال المساهمة في حماية اقتصادنا الوطني وتأمين متطلبات الحياة.

وأشار إلى أنه خلال العام 2020، أطلق البنك استراتيجية النمو والتطور للسنوات الخمس القادمة لمواكبة التحول الذي نشهده في قطاعي الأعمال والأفراد وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع نطاق عروض البنك ومنتجاته، بالإضافة إلى تعزيز أدائه المالي.

ولفت إلى أن شهر أبريل 2020 شهد اكتمال عملية الدمج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، والتي استمرت لمدة أحد عشر شهراً، وبذلك أصبح بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر مؤسسة مالية من حيث الأصول في دولة الإمارات وبمجموع عملاء يفوق المليون عميل.

وأكد أن البنك دخل مرحلة جديدة من مسيرة التطور، يركز فيها على عمليات التحول الرقمي وتحقيق نمو مستدام والسعي من أجل التحسين المستمر والابتكار لتقديم خدمات مميزة للعملاء.

وقال: نيابة عن مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وجميع العاملين فيه، أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتوجيهاتهم الرشيدة ولدعمهم المستمر.

كما توجه بالشكر للرئيس السابق لمجلس إدارة البنك عيسى السويدي، وأشيد بالدور الكبير الذي قام به، فقد نما البنك وتطور خلال فترة رئاسته ليصبح اليوم مؤسسة مالية قوية ومرموقة. وأعرب عن امتنانه وتقديره لكل من محمد ضاعن الهاملي ومحمد حمد المهيري، على ما قدماه خلال فترة عضويتهما بمجلس الإدارة والتي انتهت عام 2020 وإلى عبدالله خليل المطوع الذي خدم المجلس لفترة 24 عاماً انتهت في 2021.

ومن جانبه قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وسنواصل مسيرة التحول الرقمي، فضلاً عن تحقيق النمو وزيادة حصتنا السوقية وفي الوقت نفسه الحفاظ على نهجنا المتحفظ في إدارة التكاليف وتحقيق الكفاءة.

وأضاف أن أولويات مجموعة بنك أبوظبي التجاري تركز دوماً على اغتنام الفرص الجديدة وتبني الابتكار مع المحافظة على مصداقيتنا ونهجنا المنضبط وقيمنا.

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