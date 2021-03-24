2.35 % ارتفاع رقم أسعار منتج الصناعات التحويلية بدبي في الربع الرابع 2020

المصدر: دبي - وام

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية بدبي، خلال الربع الرابع من عام 2020 ارتفاعاً، بنسبة 2.35% مقارنة بالربع الثالث 2020، بينما سجل انخفاضاً مقداره 2.17% مقارنة مع الربع الرابع 2019.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء اليوم، جاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بأسعار الربع الثالث لزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.81%، والفلزات القاعدية بنسبة 7.07%.

ومنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 3.03%، والمنتجات الغذائية بنسبة 1.73%، والكيماويات والمنتجات الكيميائية 1.57%، والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.43%، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 0.41%، والمعدات الكهربائية 0.26%، والأثاث 0.09% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 0.01%.

وسجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها مقارنة بالربع الثالث 2020، حيث انخفضت أسعار منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.25%، ومنتجات التبغ 1.94%، والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.85%، والصناعات التحويلية الأخرى 1.69%، والمنسوجات بنسبة 1.69%، والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.13%، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 1.07%، والمشروبات بنسبة 0.63%، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55%.

واستقرت أسعار صناعة الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ومعدات النقل الأخرى.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً نسبته 2.17%، خلال الربع الرابع 2020 مقارنة مع الربع الرابع 2019، في ظل تراجع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.53%، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.66%، والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.22%، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.66%.

والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83%، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 3.11%، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 2.83%، والمنسوجات 0.99%، ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات 0.95%، ومنتجات التبغ 0.85%، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55%، والمعدات الكهربائية 0.42%، والأثاث 0.26%.

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