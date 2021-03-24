«طاقة» تستثمر 40 مليار درهم إضافية لتعزيز أعمالها في النقل والتوزيع بحلول 2030

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي تعد واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في المنطقة، اليوم، عن رؤيتها للعام 2030، الرامية لتحقيق نموٍ مستدامٍ ومربح.

وترتكز الخطة الاستراتيجية على مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب طموح «طاقة» بأن تكون شركة رائدة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون.

وتعتمد استراتيجية «طاقة» الجديدة على مكانتها بعد إبرام الصفقة بين «طاقة» ومؤسسة أبوظبي للطاقة في يوليو 2020، وذلك للتركيز على كونها شركة مرافق متكاملة ورائدة إقليمياً. وكجزء من الخطة، ستعمل «طاقة» على تحسين الكفاءة في أصولها الحالية مع دعم تطوير عملياتها التشغيلية وقدراتها الرقمية.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية ولتوسيع الشبكات في دولة الإمارات، واستثمار 40 مليار درهم إماراتي إضافية لتنمية أصولها المنظمة بحلول عام 2030.

ويُتوقع أن تحقق النمو من خلال زيادة القدرات في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوسعة الشبكات لتلبية احتياجات السوق المحلي في دولة الإمارات، ومن خلال الاستفادة من الاستثمار في فرص مدروسة على المستوى الدولي. كما سترتكز أعمال «طاقة» على مبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وكجزء من هذا الالتزام، تعمل الشركة على تطوير وإعلان أهدافها فيما يتعلق بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وستكون هذه الإدارة المالية القوية مكملة لاستراتيجية النمو الطموحة للشركة. وعقب قرارها الأخير بالسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 49% من الأسهم المصدرة لشركة «طاقة»، يُتوقع أن تعلن الشركة عن طرح اكتتاب عام لاحقاً، وهذا يخضع لظروف السوق وموافقة المساهمين.

وفي مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه تعتزم الشركة زيادة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في الإمارات من 18 جيجاواط إلى 30 جيجاواط، وإضافة ما يصل إلى 15 جيجاواط في الأصول العالمية.

وكذلك زيادة القدرة في مجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة بمعدل الثلثين بحلول 2030، وهذا يتضمن 200 مليون جالون في اليوم (قيد الإنشاء حالياً). وسيتم التركيز على الطاقة المتجددة - لا سيما الطاقة الشمسية - لتشكل أكثر من 30% من محفظة توليد الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 5% حالياً

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: تحظى شركة «طاقة» بدعم مساهمينا لهذه الاستراتيجية الجديدة، في الوقت الذي تمضي فيه لتصبح الشركة الرائدة في أبوظبي في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون.

وإن هذه الاستراتيجية تحدد كيف ستتمكن الشركة من تحقيق ذلك. وبعد تخطي تداعيات الجائحة، سيكون هنالك تركيز متزايد في جميع أنحاء العالم على الحاجة لمصادر نظيفة وموثوقة ومستدامة للكهرباء والمياه. و«طاقة» تتمتع بموقع مميز يتيح لها استخدام قدراتها للعب دور رئيسي في تلبية طموحات أبوظبي في هذا المجال، فضلاً عن قدرتها على نقل خبرتها إلى الأسواق العالمية، حيث يمكنها تحقيق المزيد من القيمة.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: سنعتمد على نقاط قوتنا ونستخدم المكانة التي نتمتع بها في أبوظبي كركيزة للنمو في الإمارات وعلى الصعيد العالمي. وسنوسع محفظتنا في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحلية المياه عالية الكفاءة، إضافة لتعزيز الكفاءة في شبكاتنا وفي أعمال التوزيع لدينا، وسنستثمر في قاعدة أصولنا المنظمة. ونحن نتمتع بوضع جيد يتيح لنا أن نكون قادرين على تلبية الطلب المتسارع على الطاقة والمياه منخفضة الكربون. كما أن لدينا قائمة طويلة من المشاريع الحالية ومستعدون لاغتنام المزيد من الفرص لتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة لدينا.

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