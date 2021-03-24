بقيمة مليار جنيه استرليني.. استثمار سيادي بين "مبادلة" ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة

المصدر: وام

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عن توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، حيث تتركز الاستثمارات في قطاع علوم الحياة وتطوير قدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين.

يأتي توقيع اتفاقية الشراكة السيادية والتي تعتبر الأولى من نوعها للمملكة المتحدة ومكتبها الاستثماري، في أعقاب الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومعالي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في ديسمبر 2020، والذي بحثا خلاله مسيرة العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.

وتمتد هذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات حيث ستستثمر مبادلة بموجبها مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني مضافة إلى 200 مليون جنيه استرليني سبق وخصصته المملكة المتحدة وتم الإعلان عنه خلال العام الماضي "2020".

وسيوفر هذا الاستثمار المشترك موارد مستقرة للجيل القادم من الشركات العاملة في قطاع علوم الحياة مما يعزز امكانات البحث والتطوير والإبتكار في القطاع.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: هنالك توافق تام بين مبادلة ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة حول أهمية تكاتف الجهود العالمية للاهتمام بالقطاعات الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، كقطاع الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار فيها، والتغير المناخي، والنمو المستدام للصناعات التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية.

وأضاف معاليه : تملك مبادلة استثمارات طويلة الأمد في المملكة المتحدة في مجالات الابتكار والنمو والبنية التحتية، وسوف تشكل هذه الشراكة الجديدة منصة استثمارية لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية وذلك في إطار علاقة استثمارية تستشرف المستقبل.

من جانبه قال معالي جيري جريمستون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة : سوف تتيح هذه الشراكة لقطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة تطوير تقنيات وإجراء أبحاث متطورة إلى جانب تعزيز فرص تطوير الابتكارات وتوفير فرص العمل محلياً .. كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال الاستثمار.

وأضاف معاليه: ان استقطاب مستثمرين عالميين استراتيجيين للاستثمار في المملكة المتحدة ضرورة حيوية لخلق فرص العمل ومن أجل تحقيق المزيد من النمو والمحافظة على ريادتنا العالمية في مجالات علوم الحياة، والتنمية النظيفة، والتكنولوجيا والابتكار. وتُعد شركة مبادلة نموذج مثالي للمستثمر الذي نتطلع لإبرام شراكة معه، لتعزيز وتمكين القطاعات الحيوية في اقتصادنا ودفعها للأمام.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، هي سادس شراكة استثمار سيادي لمبادلة على مدى السنوات العشر الماضية حيث ترتبط مبادلة بشراكات مع العديد من الدول الأخرى كالصين وروسيا وفرنسا، بهدف توجيه الاستثمارات وتطوير علاقات تجارية واستثمارية جديدة عبر العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وتعد الشراكة مع امبريال كوليدج لندن من أوائل الشراكات التي أقامتها مبادلة في المملكة المتحدة، والتي أثمرت عن إنشاء العديد من مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات توفر العلاج لمئات الآلاف من مرضى السكري وتتيح لهم الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية تغنيهم عن الحاجة للسفر للخارج.

كما تعتبر مبادلة من أكبر وأبرز المستثمرين في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة النظيفة بالمملكة المتحدة وذلك عبر استثماراتها الكبيرة في محطات توليد الرياح قبالة ساحل نورفولك وهايويند سكوتلاند وعند مصب نهر التايمز.

وتمتلك مبادلة مكتباً للاستثمار في الشركات الناشئة ومقره لندن، يعمل منذ عام 2018 على الاستثمار في العديد من الشركات البريطانية والأوروبية ويجري التخطيط لافتتاح مكتب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

وتتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 853 مليار درهم على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

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