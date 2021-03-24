إكسبو 2020 دبي يغلق تجربة الزيارة المسبقة لتيرّا

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى إكسبو 2020 دبي ببالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية. وإذ نعرب عن حزننا العميق نتقدم بأصدق وأحرّ التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والأسرة الحاكمة، وحكومة دولة الإمارات، ومواطنيها، والمقيمين فيها.

مراعاة لفترة الحداد، أغلقت تجربة الزيارة المسبقة لتيرّا - جناح الاستدامة، وسيُعلن تاريخ إعادة افتتاحها في الوقت المناسب.

سيتمكن الزوار الذين اشتروا التذاكر من استخدامها في يوم بديل، أو يمكنهم طلب استرداد الأموال عن طريق الاتصال بـ 800-EXPO أو إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني info@expo2020.ae.

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