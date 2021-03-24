دبي بوابة عودة الفعاليات العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد روّاد وقادة قطاع فعاليات الأعمال في دبي، قدرة الإمارة على مواصلة التصدي بكل كفاءة وفاعلية للتداعيات التي خلفتها جائحة «كوفيد 19»، مشدّدين على أن دبي البوابة لعودة الفعاليات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في ملتقى دبي لإعادة افتتاح الفعاليات العالمية، الذي أُقيم بالقرب من متحف المستقبل في دبي، بمشاركة عدد من الشركاء الرئيسيين في قطاع السياحة وفعاليات الأعمال، وانضم إليهم أكثر من 1300 شخص افتراضياً من 62 دولة حول العالم من الهيئات السياحية، ومنظمي الفعاليات، والمهنيين المتخصصين.

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