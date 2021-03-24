«ترايستار» تعتزم الإدراج في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان)

أفادت شركة الخدمات اللوجستية «ترايستار» بأنها تعتزم طرح أسهمها والإدراج في سوق دبي المالي. وذكرت الشركة، ومقرها دبي، في بيان أنها تطرح ما يصل إلى 24% من أسهمها للمستثمرين، التي ستتألف من أسهم جديدة وأخرى يحوزها مستثمرون حاليون، وتتوقع الشركة جمع حصيلة تتراوح بين 120 مليوناً و160 مليون دولار من البيع.

يذكر أن «ترايستار» تقدّم الخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات صناعات البترول والكيماويات، ومن بين متعامليها شركة بترول أبوظبي الوطنية و«رويال داتش شل» و«بي.بي» و«توتال» و«داو» وشركة بترول الإمارات الوطنية، مملوكة لشركة «أجيليتي» الكويتية ومؤسسة الخليج للاستثمار، ويوجين ماين هو الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة. وسيكون الطرح العام الأولي للشركة الأكبر في بورصة دبي منذ طرح إعمار للتنمية في 2017. (

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